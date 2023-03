Obrovská tragédia: Tínedžera (†16) dobodal spolužiak pred celou triedou, v šoku je rodina obete aj celá škola

Incident, ktorý sa odohral v stredu prvého marca na strednej škole Montgomery v Santa Rosa v Kalifornii, bude mať ešte dohru. Hádka medzi tromi spolužiakmi vyvrcholila do bodu, kedy jeden z nich vytiahol nôž a napadol obidvoch tínedžerov. Ako informuje portál ABC7news Obidve obete boli v kritickom stave a museli byť prevezené do nemocnice. Pre jednu z nich, Jaydena Pientu (†16), sa tento útok stal bohužiaľ osudným. Druhá obeť útoku by mala podľa vyhlásenia polície v Santa Rosa prežiť.

Policajný náčelník John Cregan upresnil, že dvaja mladí študenti prišli cez prestávku do triedy k prvákom, kde sa mala vyučovať výtvarná výchova. Pred začiatkom hodiny sa pustili do bitky s jedným študentom. Učiteľ, ktorý bol v tom čase v triede, sa ich pokúšal od seba oddeliť, no nepodarilo sa mu to. Konflikt sa ešte vystupňoval, keď prvák vytiahol nôž a bránil sa proti útočníkom. "Jaydena Pienta bodol trikrát do hornej časti tela a druhého študenta jedenkrát do ruky," informuje Cregan s tým, že polícia bola o incidente informovaná o 11:11 miestneho času. Na miesto činu prišli muži zákona o štyri minúty po hlásení. "Obidve obete boli po príchode polície a záchrannej služby pri vedomí. Nachádzali sa v kritickom stave, preto museli byť prevezené do nemocnice. Tam sa už Jaydenovi Pientovi nedalo nijako pomôcť," dodal Cregan.

Utiekol z miesta činu

Podozrivému sa z miesta činu podarilo utiecť. Polícia začala prehľadávať celú oblasť v spolupráci s úradom šerifa okresu Sonoma. Poďla vyjadrení niektorých svedkov sa mal útočník skrývať v blízkosti rieky. Podozrivého (15-ročný prvák strednej školy) napokon polícia našla ukrytého v koryte rieky a vzala ho do väzby. "Nôž s čiernou rukoväťou o dĺžke 10 až 12 cm sa nepodarilo nájsť. Útočník nemal v čase zadržania pri sebe žiadnu zbraň," vyjadril sa policajný náčelník. Meno podozrivého nebolo vzhľadom na jeho vek prezradené. Útočník bol zatknutý pre dve obvinenia z pokusu o vraždu a držanie zbrane v areáli školy. Následne ho muži zákona presunuli do Sonoma County Juvenile Justice Center.

Konflikt mali aj v minulosti

Členovia Jaydenovej rodiny už hovorili so študentmi, ktorí boli v čase incidentu v triede. "Trikrát ho bodli nožom do srdca," povedala Pientova teta Carole Snellová. "Bol to dobrý a milý chlapec. Nikdy by nikomu neublížil," povedala Jaydenova stará mama Cheryl Griffinová. Viacerí členovia rodiny zosnulého sa vyjadrili, že nevedeli, prečo prišiel Jayden ešte s ďalším študentom do triedy medzi prvákov. "Nevieme, prečo tam išli. Jayden tu nie je, aby nám povedal, čo sa vlastne stalo. S tým chlapcom, ktorý naňho zaútočil nožom sa už nedávno pochytili, vtedy to bolo ale bez následkov," vysvetlili Pientovci.

Bez ochranky

Škola do konca týždňa prerušila vyučovanie. Počas tlačovej konferencie, ktorú usporiadal policajný náčelník a riaditeľ školy, sa rodičia študentov sťažovali, že pre bezpečnosť študentov sa toho robí až príliš málo. Rodina Pientovcov sa opierala o tvrdenie, že ich o incidente informovali študenti a nie polícia ani vedenie školy Montgomery. Starostka Santa Rosa Natalie Rogersová sa po návšteve školy Montgomery v stredu popoludní dozvedela, že od roku 2020 už areál nie je chránení žiadnymi strážnikmi. "Mnohí študenti aj rodičia tvrdia, že prítomnosť strážnikov na akademickej pôde mohla zabrániť nielen napadnutiu nožom, ale aj fyzickému napadnutiu v triede, ktoré tomu predchádzalo," povedala.