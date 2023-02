Rekordný nález novozélandskej polície: V mori sa našla zásielka vyše troch ton kokaínu

Zadržané množstvo kokaínu by vystačilo na zásobovanie záujemcov na Novom Zélande počas 30 rokov alebo v susednej Austrálii po dobu jedného roka, poznamenal Coster. Kokaín v 81 balíkoch bol do mora vyhodený z lode alebo lietadla zrejme severovýchodne od Nového Zélandu na mieste, kam si poň mali prísť priekupníci loďou. Drogy boli podľa polície pravdepodobne určené pre austrálsky trh.

V súvislosti s nálezom zatiaľ nikoho nezatkli

Zásielka bola zviazaná sieťovinou, na ktorej boli pripevnené žlté plaváky. Jednotlivé balíčky mali nálepku so symbolom štvorlístka. V súvislosti s nálezom zatiaľ nikoho nezatkli. Novozélandská polícia, colníci a ozbrojené sily zložky spolupracovali pri vyšetrovaní v rámci Operácie Hydros aj so zahraničnými partnermi. Zadržanie je dobrým príkladom toho, ako ďaleko zachádza organizovaný zločin vo svojom globálnom obchode s drogami, uviedol hovorca colnej správy Bill Perry. "Ukazuje to, že ani v tejto časti sveta nie sme chránení pred organizovaným pašovaním drog vo veľkom rozsahu," povedal.

Minulý rok bolo zadržaných 613 kilogramov metamfetamínu

V marci 2022 bola na Novom Zélande zadržaná zásielka 700 kilogramov kokaínu, ktorá sa našla na lodi kotviacej v prístavnom meste Tauranga a bola takisto určená pre tretiu krajinu, uviedol server stuff.co.nz. Takisto vlani tam bolo zadržaných 613 kilogramov metamfetamínu.