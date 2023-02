VIDEO Obyvateľov TOHTO mesta ohrozuje muž s maskou, v noci sa im pokúša vlámať do domov

GEELONG – V meste západne od austrálskeho Melbourne sa dejú veľmi čudné veci. Hrôza prichádza v noci, keď sa na dvoroch nič netušiacich ľudí objavuje muž v maske. Niekoľkokrát sa už dokonca pokúsil vlámať sa do domov. Hlásenia o tomto páchateľovi v Geelongu pribúdajú, ako to rieši polícia?

V Geelongu sa až donedávna žilo pokojne. V poslednom období sa však jeho obyvatelia boja v noci vychádzať von. Problémom je muž v maske, ktorý terorizuje už tri obytné štvrte. Podľa viacerých výpovedí bol páchateľ spozorovaný v Rippleside, Bell Park a Bell Post Hill. Ako uvádza Daily Mail, muž v maske sa po prvýkrát objavil dňa 31. januára, keď sa snažil otvoriť zamknuté dvere na jednom z obytných domov.

Tzv. "sériový stalker" bol viackrát natočený na kamerový systém. Vo všetkých prípadoch je to podobné. Najprv sa s rukami za chrbtom pomaly prikradne k domu a snaží sa pozerať do okien. Následne sa nakloní k vchodovým dverám a počúva, či už obyvatelia domu išli spať. Keď je všade ticho, snaží sa dvere otvoriť. Vo všetkých prípadoch bolo našťastie zatvorené. Na tomto konkrétnom videu sa dokonca pozrel aj priamo do kamery, polovicu tváre mal však zakrytú tmavým ochranným rúškom. Oblečenú mal bielu teplákovú mikinu značky Adidas a svetlé tepláky. Na hlave mal svetlý klobúk a dlane mu zakrývali rukavice.

Už ich vykradli

Od začiatku roka bolo od tohto neznámeho muža v maske nahlásených na polícii sedem pokusov o vlámanie. Scott Holbrook, ktorý žije v Rippleside so svojou ženou a dvoma malými deťmi, poskytol polícii kamerový záznam, na ktorom sa záhadný muž prikráda k jeho domu a pokúša sa nazrieť cez okno. "Kamerový systém mám z prostého dôvodu. Už keď sme sa sem nasťahovali, tak chvíľu na to nás vykradli. O tomto čudákovi som počul od ľudí zo širokého okolia. Bolo len otázkou času, kedy príde aj na našu ulicu. Myslím, že hľadá kľúče, ktoré niektorí nechávajú pod rohožami. Nikdy nepríde na aute, len zrazu ho zachytí kamera," povedal.

Ďalšia obyvateľka, ktorá chcela ostať v anonymite, uviedla, že sa v piatok 3. februára zobudila o 4:00 hodine nadránom na štekot svojho psa. "Bolo to veľmi čudné. Môj pes šteká len vtedy, keď niekto prechádza okolo," vyjadrila sa majiteľka domu. Polícia štátu Victoria uviedla, že prípad sa už vyšetruje.