Nemeckom otriasol veľký škandál: Aktivisti bojujúci proti emisiám odleteli na Bali!

Luisa S. (22) a jej priateľ Yannick S. (24) ešte v septembri minulého roku zablokovali svojimi telami v nemeckom Šttutgarte spoločne s ďalšími aktivistami jednu z najfrekventovanejších ciest B10. Všetci mali oblečené reflexné vesty a v rukách držali transparenty s nápisom "šetrite ropu". Pre tento incident sa mal Yannick S. ako obžalovaný postaviť pred okresný súd v Baden-Wurttembersku, informuje 24hoursworlds. Jeho priateľka mala byť na súdnom pojednávaní prítomná ako svedkyňa.

Súdny proces sa však neuskutočnil, pretože pár v čase pojednávania odletel na dovolenku. Tí istí ľudia, ktorí pred pár mesiacmi bojovali proti doprave založenej na spaľovanie nafty, odleteli na Bali. Lietadlo spotrebovalo pri ich presune 140-tisíc litrov leteckého benzínu a v ovzduší zanechal 7,9 ton uhlíkovej stopy. Okrem toho sa aktivisti z ostrova v Indonézii pravdepodobne vrátia domov, takže spotreba benzínu a uhlíková stopa sa v konečnom dôsledku zdvojnásobia.

Hnutie ich bráni

Hovorca organizácie "Posledná generácia" let aktivistov do Ázie nezlučoval s ochranou klímy a snažil sa ich obhájiť. "Treba tu posudzovať dvojaký meter. Letenky si kúpili ako súkromné osoby, nie ako ochrancovia klímy. Musí sa to oddeľovať. Navyše najprv odleteli do Thajska," skonštatoval s tým, že súd vopred informovali, že sa v stanovenom termíne nebudú môcť pojednávania zúčastniť kvôli ceste do Ázie. Sudca však podľa hnutia na túto prosbu nereagoval a obvinený Yannick S. dostal predvolanie.

Klimatickí aktivisti uviedli vo vyhlásení, že individuálne správanie nie je dôležité. Politická angažovanosť proti klimatickému kolapsu a zmena životného štýlu často idú ruka v ruke. Takáto životná zmena však nie je podľa nich podmienkou protestu. Medzičasom sa ozval aj pár z Bali. "Keďže sme touto kauzou neustále zaneprázdnení a do Nemecka sa určite vrátime, premýšľame o tom, ako by sa veci dali zlepšiť. Spiatočná cesta vlakom cez Irán, ktorý sa zmieta v nepokojoch, je úplne vylúčená. Na druhej strane je pravda, že z Turecka sme mohli ísť domov aj bez leteckej prepravy. Poletíme odtiaľ naposledy," vyjadrili sa.

Kritika od politikov

Líder parlamentnej skupiny FDP Hans-Ulrich Rülke vyzýva justíciu, aby proti aktivistom zakročila tvrdšie. Pre Esslinger Zeitung povedal, že nie sú potrebné nové prísnejšie zákony. "Súdnictvo má príležitosť zabrániť aktivistom prijať radikálne kroky alebo ich činy sankcionovať. Uvítal by som, keby súdnictvo povedalo, teraz musíme ísť príkladom, teraz ideme uložiť oveľa prísnejší trest zločincovi z tohto hnutia," povedal.