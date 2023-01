Bývalý americký prezident bude zúriť: Jeho firmy dostali astronomickú pokutu

Galéria fotiek (1) Donald Trump v Bielom dome

NEW YORK - Dvom firmám bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uložil súd v New Yorku pokutu vo výške spolu 1,6 milióna dolárov za to, že ich manažéri sa 15 rokov vyhýbali plateniu daní z príjmu a namiesto si zariadili štedré bonusy. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AP a televízie NBC News.