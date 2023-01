V známej dovolenkovej destinácii sa búria: Príchod meny euro a katastrofa vo forme šokového zdražovania!

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages.com

ZÁHREB - Prešlo iba zopár dní od nového roka a tým pádom aj od vstupu Chorvátska do eurozóny, na základe čoho sa v celej krajine zmenila doterajšia mena. Chorvátske kuny išli do minulosti a nastúpilo euro, no na vládu sa začali valiť sťažnosti nespokojných občanov za šokové zvyšovanie cien. Tento fenomén je však podľa organizácie na ochranu spotrebiteľov výrazne spojený so spomínaným prijatím eura.