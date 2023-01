VIDEO Kadyrov sa snaží dokázať, že je vo výbornej forme: Počas prenosu si z televízneho štúdia spravil telocvičňu

archívne video

Ramzan Kadyrov, čečenský vodca a podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, vyvrátil všetky teórie o jeho zhoršujúcom sa zdraví. "Som úplne zdravý. Každý deň trénujem a plávam," vyhlásil. Následne počas televízneho prenosu vyšiel na pódium a pred rečníckym pultom spravil niekoľko rýchlych klikov. V polovici sa dokonca zastavil a pár sekúnd sa podpieral len jednou rukou, keďže druhou si za tričko zastrčil prívesok, ktorý nosieva na krku.

V tej chvíli Kadyrovi vôbec nevadilo, že sa podopiera len jednou rukou. O chvíľu sa opäť oboma rukami podoprel o podlahu a pokračoval v klikoch. Po tom, ako vstal, zdvihol obe ruky víťazoslávne nad hlavu. Ruská réžia mu údajne napočítala až 35 klikov. Akoby to nestačilo, okrem tejto scény, ktorú považujú mnohí ľudia za komickú až srandovnú, vodca Čečenska prehlásil, že by mohol kandidovať aj na ruského prezidenta.

Kadyrov does random push-ups (vibrates on the floor) pic.twitter.com/hd5Dk9HFxi — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 29, 2022

Ako píše Medusa, Kadyrov poznamenal, že má plné právo kandidovať, no nevyužije ho. "Som ruský občan, mám na to plné právo. Alebo my Čečenci to nemáme povolené?" Okrem toho aj vysvetlil, že po vodcovi, akým je Putin, by bolo takmer nemožné riadiť krajinu. Kadyrov nazval Putina múdrym, prezieravým, silným, talentovaným, čestným a slušným človekom.

Opačný efekt

Na sociálnych sieťach sa však ľudia Kadyrovovi vysmievajú. Jeho formu prirovnávajú k neúspechu jeho a ruských vojakov na Ukrajine. Dokonca mu odporúčajú pozrieť si videá pre americké námorníctvo či ukrajinské vojačky, aby zistil, ak sa správne robia kliky.

Увидела фрикции Кадырова и долго смеялась.😆😆😆

Смотри Кадыров, как отжимаются женщины служащие в ЗСУ.( Мне тут 45, на сколько знаю ты моложе). pic.twitter.com/hllDhDjzSs — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) December 29, 2022

Podozrenie na zhoršujúci sa stav Kadyrova malo údajne odhaliť video z Dagestanu, kde mu z auta pomáhal vystúpiť jeden z asistentov.