Francúzska vláda poskytne motoristom 100 eur na palivo: Známy publicista hovorí o katastrofe

Francúzska vláda oznámila, že motoristom poskytne príspevok na palivo vo výške 100 eur. Táto finančná pomoc by sa mala týkať asi polovice všetkých francúzskych domácností, uvádza Le Monde. Verejnosť sa o tomto kroku dozvedela cez francúzsku premiérku Elisabeth Borneovú, ktorá dodala, že peniaze sú pripravené pre zhruba 10 miliónov motoristov.

Pomoc je zameraná na vodičov s vysokým počtom najazdených kilometrov a nízkymi príjmami. Motoristi podajú príslušnú žiadosť online, pričom musia doložiť číslo ŠPZ svojho vozidla a uviesť, že auto používajú na pravidelný presun do zamestnania. Vláda, traumatizovaná hnutím žltých viest, si je vedomá materiálneho a symbolického významu auta medzi svojimi spoluobčanmi, najmä medzi tými, ktorí žijú ďaleko od miest a infraštruktúry verejnej dopravy.

Je to absurná pomoc, tvrdí publicista

Peniaze zo štátneho rozpočtu mohli byť podľa publicistu a biológa Philippa Escanda investované do iných opatrení na pomoc klíme. Uprostred parlamentnej diskusie o urýchlení prechodu na obnoviteľné zdroje energie a po summite Organizácie Spojených národov o globálnom otepľovaní sa pomoc občanom pri dopĺňaní nádrží javí podľa neho ako absurdná. "Toto gesto je katastrofálne pre verejné financie, obchodnú bilanciu a klímu," doplnil.

Nejde o prvú pomoc

Od znovuzvolenia prezidenta Emmanuela Macrona ohlásila francúzska vláda sériu schém pomoci. Od apríla do augusta bola motoristom poskytnutá zľava na čerpacích staniciach 18 centov, od septembra do polovice novembra 30 centov a do konca decembra 10 centov za liter pohonnej hmoty. Podľa ministra financií Gabriela Attala sa očakáva, že tieto rôzne opatrenia budú v roku 2022 stáť krajinu takmer 8 miliárd eur. Okrem toho pribudne už spomínaná jednorázová pomoc, ktorá odoberie zo štátnych rezerv ďalšiu miliardu.

"Faktom zostáva, že tento krok je katastrofálny vzhľadom na súčasnú naliehavosť, či už z hľadiska energetickej a hospodárskej suverenity, alebo z hľadiska stimulov, keďže doprava, a najmä osobné automobily, sú jedným z hlavných zdrojov skleníkových plynov," uviedol Escande.

Šetrenie paliva

V materiálnej rovine nemôže byť štát necitlivý voči zamestnancom s nízkymi príjmami, ktorí sú izolovaní a závislí na ich vozidlách pri dochádzaní do práce. Podľa Escanda sa to dalo riešiť aj inak. "Vláda mohla zaviesť nové pravidlá cestnej premávky a znížiť rýchlosť na diaľniciach zo 130 na 110 km/h. Ide o jednoduché a veľmi efektívne opatrenie na úsporu paliva, ktoré má malý vplyv na každodenné cestovanie," vyjadril sa na záver.