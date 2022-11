Skončí sa vojna na jar? Ukrajina verí v svoje víťazstvo! Pôjdeme až do konca, tvrdí exgenerál a dúfa v čiernu labuť

KYJEV - Najneskôr po znovuzískaní Chersonu Ukrajina cíti, že by mohla mať víťazstvo isté. Mnohí dúfajú, že vojna sa skončí na jar. Pomôcť by mohol aj takzvaný moment "čiernej labute".

Ukrajina po úspechu v Chersone verí v svoje víťazstvo. Spätné dobytie mesta je začiatkom konca vojny, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred pár dňami pri návšteve oslobodeného mesta.

Volodymyr Havrylov, bývalý ukrajinský generál, v rozhovore pre Sky povedal, že jeho krajina chce bojovať za vlasť až do konca: „V našej spoločnosti je rozhodnutie, že pôjdeme až do konca,“ povedal Havrylov.

Bývalý ukrajinský generál dúfa v moment „čiernej labute“

Havrylov si je tiež istý, že víťazstvo Ukrajiny sa nezadržateľne blíži. „Je to len otázka času,“ povedal exgenerál. „Samozrejme, že by sme uprednostnili, keby to bolo skôr ako neskôr.“ Tu by mohla pomôcť takzvaná „čierna labuť“: nepredvídateľná udalosť s veľkými následkami. "Myslím si, že Rusko by mohlo doma čeliť 'čiernej labuti', ako je napríklad pád Putinovho režimu," povedal Havrylov pre Sky. Ale víťazstvo Ukrajiny príde, aj keď taká čierna labuť nebude, je presvedčený exgenerál. „Napríklad na Krym sa nám možno podarí vstúpiť koncom decembra.“ Nie je to isté, ale ani nemožné.

Teraz nemáme právo prestať. Musíme napredovať

Ukrajina si prestávku jednoducho nemôže dovoliť: „Oni (Rusi, pozn. red.) chcú prestávku len na preskupenie, dostať ďalších vojakov z vlasti,“ hovorí Hawrylov. „Preto nemáme právo teraz prestať. Musíme napredovať." Jeho pocit: "Myslím si, že vojna sa skončí koncom jari."