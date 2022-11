KĽDR odpálila medzikontinentálnu raketu: Ukazuje potenciál zasiahnuť USA

Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády najskôr informoval, že spozoroval "odpal neidentifikovanej rakety" z západného pobrežia KĽDR "smerom na východ". JSC neskôr uviedol, že išlo zrejme o medzikontinentálnu balistickú raketu.Odpálenie medzičasom potvrdilo aj Tokio. Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády uviedol, že raketu spozoroval okolo 10.15 h miestneho času, pričom bola odpálená zo štvrte Sunan v severokórejskej metropole Pchojongjang smerom k Japonskému moru.

Odpal označili za neakceptovateľný

Japonský premiér Fumio Kišida následne uviedol, že raketa podľa všetkého dopadla do výsostných japonských vôd - západne od ostrova Hokkaido. Jej odpal označil za "absolútne neakceptovateľný". Severná Kórea pritom len vo štvrtok vypálila smerom do Japonského mora balistickú raketu krátkeho doletu. Pchjongjang tesne predtým varoval, že bude podnikať "tvrdšie" vojenské akcie, ak USA posilnia svoje vojenské kapacity v oblasti.

Agentúra AP pripomína, že ak sa potvrdí, že najnovšie išlo skutočne o raketu ICBM, bol by to zo strany KĽDR prvý test takejto rakety dlhého doletu za približne dva týždne. Posledný test ICBM z 3. novembra sa podľa expertov Pchjongjangu nevydaril.

Išlo o druhý raketový test v KĽDR počas dvoch dní

O štarte balistickej rakety v KĽDR informovala tiež japonská pobrežná stráž. Raketa, ktorú dnes otestovala Severná Kórea, mala dostatočný dolet, aby zasiahla Spojené štáty, uviedol neskôr japonský minister obrany Jasukazu Hamada.Bol to druhý raketový test v KĽDR počas dvoch dní. Vo štvrtok ale Severná Kórea podľa juhokórejskej armády vypálila balistickú strelu krátkeho doletu východným smerom do Japonského mora. Aj raketa, ktorú v KĽDR odpálili dnes, letela východným smerom. Raketa podľa agentúry Kjódó letela po vertikálnej dráhe: uletela vzdialenosť asi 1000 kilometrov, pričom dosiahla výšku až 6000 kilometrov.Japonský minister dodal, že v závislosti od hmotnosti jadrovej hlavice, ktorú môže táto raketa niesť, by jej dolet mohol presiahnuť 15.000 kilometrov. V takom prípade by podľa jeho slov mohla mať raketa dosah na celé kontinentálne územie Spojených štátov.

Škody hlásené neboli

Raketa mala dostatočný dolet, aby zasiahla pevninskú časť USA, uviedol japonský minister obrany Hamada podľa agentúry Reuters. Raketa by podľa ministra bola schopná uletieť až 15.000 kilometrov."Balistická strela vypálená Severnou Kóreou zrejme dopadla do našej výlučnej ekonomickej zóny západne od ostrova Hokkaidó," povedal novinárom v Bangkoku japonský premiér Fumio Kišida. Severná Kórea podľa neho "opakuje provokatívne činy s bezprecedentnou frekvenciou a to je absolútne neprijateľné". Premiér však podľa agentúry AFP dodal, že neboli hlásené žiadne škody, ktoré by raketa mohla spôsobiť lodiam či lietadlám v oblasti. Výlučná ekonomická zóna sa rozkladá 200 námorných míľ (asi 370 kilometrov) od pobrežia japonských ostrovov, z ktorých Hokkaidó je najsevernejšie.

KĽDR bude urputnejšie vojensky reagovať

Agentúra AP pripomenula, že začiatkom novembra KĽDR skúšala medzikontinentálnu raketu, no test bol podľa expertov neúspešný.Štvrtkový test nasledoval len niekoľko hodín po vyhlásení KĽDR, že bude "urputnejšie vojensky reagovať" na americké snahy zvýšiť vojenskú prítomnosť v regióne a spolupracovať s Japonskom a Južnou Kóreou.Severokórejská ministerka zahraničia Čche Son-hui uviedla, že Washington "hrá hru, ktorej bude ľutovať", keď sa zúčastnil na nedávnom trojstrannom summite s Južnou Kóreou a Japonskom. KĽDR tento rok vykonala rekordný počet odpaľov rakiet a vypálila stovky delostreleckých granátov.

Pchjongjang v poslednom čase reagoval predovšetkým na vojenské cvičenia trojice spojeneckých krajín, ktoré Čche označila za "agresívne vojnové cvičenia". "Čím odhodlanejšie sú USA dostáť svojej ponuke rozšíreného odstrašenia voči svojim spojencom, tým urputnejšie budú vojenské reakcie KĽDR," povedala ministerka podľa agentúry Kjódó.