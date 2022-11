Severná Kórea odpálila ďalšie tri balistické strely, v Japonsku bol letecký poplach

SOUL - Severná Kórea v noci na štvrtok odpálila ďalšie minimálne tri balistické strely. Jedna z nich - zrejme medzikontinentálna raketa - vyvolala letecký poplach na severe Japonska, kde úrady vyzvali obyvateľstvo, aby sa uchýlilo do krytov.

Vláda v Tokiu pôvodne informovala o tom, že raketa preletela ponad japonské územie, čo však po podrobnejšom preskúmaní dementovala, informujú agentúry AFP a AP. Podľa zboru náčelníkov štábov juhokórejskej armády bola prvá strela zrejme medzikontinentálna balistická raketa, ktorú Pchjongjang vypálil smerom nad Japonské more nachádzajúce sa pri východnom pobreží Kórejského polostrova. Zhruba o hodinu neskôr nasledovali ešte dve strely krátkeho doletu.

Prvá strela vyvolala poplach

Prvá zo striel vyvolala poplach v severojaponských prefektúrach Mijagi, Jamagata and Niigata, kde úrad vyzvali obyvateľstvo, aby sa uchýlilo do budov s pevnou konštrukciou alebo do podzemia. K žiadnym zraneniam ani škodám nedošlo, v niektorých oblastiach však došlo k pozastaveniu prevádzky rýchlovlakov.

Podľa japonskej vlády mala severokórejská strela potenciál preletieť ponad územie Japonska, ale zo zatiaľ neznámych príčin zmizla ešte nad Japonským morom. Vláda v Tokiu označila počínanie Severnej Kórey za nehorázne a neakceptovateľné. Jedna z rakiet, ktorú KĽDR vystrelila vo štvrtok, vyvolala poplach aj na ostrove Ullung-do pri východnom pobreží Južnej Kórey.

Severná Kórea skúšobne odpálila 23 rakiet počas jedného dňa

Rovnaký poplach tam zaznamenali aj v stredu, keď Severná Kórea skúšobne odpálila minimálne 23 rakiet, čo je podľa agentúry AP vôbec najvyšší počet, ktoré kedy Pchjongjang vystrelil počas jediného dňa. Okrem toho odpálil nad more aj zhruba 300 delostreleckých granátov. Štvrtkové odpálenie severokórejských rakiet je už tretím v priebehu necelého týždňa. Podľa pozorovateľov to zrejme súvisí s dosiaľ najväčšími spoločnými cvičeniami armád Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začali v pondelok.

Let medzikontinentálnej balistickej rakety sa nevydaril

Severná Kórea v noci na štvrtok odpálila na Japonské more medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), ktorej let sa však zrejme nevydaril. Okrem toho vystrelila ešte dve balistické strely krátkeho doletu, informovala juhokórejská armáda. "Predpokladá sa, že štart severokórejskej ICBM sa skončil nezdarom," uvádza sa vo vyhlásení juhokórejskej armády.

Podľa nej bola odpálená z oblasti Pchjongjangu smerom nad Japonské more, nachádzajúce sa pri východnom pobreží Kórejského polostrova, a preletela zhruba 760 kilometrov. K zlyhaniu zrejme došlo v momente oddeľovania druhého stupňa rakety. Zhruba o hodinu neskôr boli zo Severnej Kórey odpálené ešte dve strely krátkeho doletu, ktoré preleteli približne 330 kilometrov.

Spojené štáty test ostro odsúdili

Spojené štáty test severokórejskej ICMB ostro odsúdili s tým, že predstavuje jasné porušenie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Vyzvali preto všetky krajiny sveta, aby dôsledne uplatňovali všetky sankcie BR OSN, ktoré majú zamedziť tomu, aby KĽDR získavala technológie a materiály potrebné na vývoj a testovanie takýchto rakiet.

So zlyhaním severokórejskej ICBM zrejme súvisia aj informácie z Japonska. Vláda v Tokiu pôvodne informovala o tom, že raketa preletela ponad japonské územie, čo však po podrobnejšom preskúmaní dementovala. Japonská vláda náslene spresnila, že severokórejská strela mala reálny potenciál preletieť ponad územie Japonska, ale z neznámych príčin "zmizla" ešte počas letu nad Japonským morom.

Najväčšie cvičenia Južnej Kórey

Štvrtkové odpálenie severokórejských rakiet je už tretím v priebehu necelého týždňa. Podľa pozorovateľov táto mimoriadna intenzita raketových testov zrejme súvisí s dosiaľ najväčšími spoločnými cvičeniami armád Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začali v pondelok.