Tragická tlačenica v Soule má 156 obetí: Polícia musí vysvetliť pochybenia

🔴BREAKINGNEWS🔴

COREA DEL SUD.

Le drammatiche immagini dei soccorritori intervenuti per tentare di salvare i feriti dalla calca formatasi in una via stretta di Seul, durante i festeggiamenti per Halloween. #29ottobre #BreakingNews #Seoulkorea #seoulhalloween pic.twitter.com/xldPgqdoeS