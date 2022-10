Bielorusko uviedli do zvýšenej pohotovosti pred terorizmom, uviedol Lukašenko

Lukašenko spojil tento krok s pondelkovým oznámením, podľa ktorého rozhodol o nasadení bieloruských jednotiek spolu s ruskými silami neďaleko južnej hranice Bieloruska s Ukrajinou. "V súvislosti s vystupňovaním napätia bol zavedený režim zvýšeného teroristického nebezpečenstva," povedal bieloruský prezident v rozhovore pre ruskú televíziu.

"Preto sme začali tento postup so zväzovou skupinou síl, ktorej základ tvorí bieloruská armáda a doplnia ju jednotky Ruskej federácie. Všetko ide podľa plánu," vyhlásil Lukašenko v zmienke o Zväzovom štáte Ruska a Bieloruska. Bielorusko poskytlo Moskve svoje územie ako jedno z miest, z ktorých Rusko 24. februára začalo inváziu na Ukrajinu.

Galéria fotiek (2) Alexander Lukašenko

Zdroj: SITA/AP/Maxim Guchek/BelTA Pool Photo

Najnovšie presuny bieloruských vojakov zvýšili obavy Kyjeva a Západu, že Lukašenko by mohol zapojiť svoju armádu do vojny na Ukrajine. Podľa politických analytikov to nemusí byť lákavá možnosť, no možno ju nebude môcť odmietnuť, ak to bude ruský prezident Vladimir Putin požadovať, približuje Sky News. Bielorusko je od Ruska politicky i hospodársky závislé a Putinova podpora pomohla Lukašenkovi prežiť veľké prodemokratické protesty po zmanipulovaných prezidentských voľbách v roku 2020. Lukašenko demonštrácie tvrdo potlačil a lídri opozície skončili vo väzení alebo museli utiecť do zahraničia.