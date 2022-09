Francúzsko posiela do Japonska ďalšiu zásielku prepracovaného jadrového paliva

Toto recyklované jadrové palivo (MOX), zmes uránu a plutónia, má doraziť do Japonska približne za 60 dní a je určené pre elektráreň Takahama. Preprava sa uskutočňuje loďami Pacific Heron a Pacific Egret, ktoré sú špecializované na tento typ nákladov a patria britskej spoločnosti PNTL. Japonsko nemá zariadenia na spracovanie odpadu z vlastných jadrových reaktorov a väčšinu odpadu posiela do zahraničia, najmä do Francúzska, pripomenula AFP.

Zaužívaná prax prevozu paliva je terčom kritiky zo strany ochrancov životného prostredia. Napríklad Yannick Rousselet z environmentálnej organizácie Greenpeace ešte v auguste upozornil, že "preprava takýchto nebezpečných materiálov je z hľadiska šírenia jadrových zbraní úplne nezodpovedná." MOX sa podľa japonskej spoločnosti Orano skladá z 92 percent oxidu uránu a ôsmich percent oxidu plutónia. Plutónium "nie je rovnaké ako to, ktoré sa používa v armáde," uviedla po Rousseletovej výhrade spoločnosť Orano.