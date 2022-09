Švédsko vylepšilo stíhačku vlastnej výroby: Je schopná odpáliť aj TÚTO raketu

„Je to veľmi dobrý pocit, že sme teraz dokončili prvú skúšobnú streľbu s Meteorom z Gripenu E. Je to veľmi dôležitý míľnik pre program aj pre Saab. Ukazuje to, že zbraňové schopnosti Gripenov sú na absolútnom popredí,“ hovorí Mikael Olsson, vedúci letového testovania a overovania v spoločnosti Saab.

Program letových skúšok Gripen E sa zameriava na neustály vývoj a testovanie predovšetkým taktických systémov, ako aj integráciu rôznych leteckých zbraní, ako sú napríklad rakety vzduch-vzduch Meteor.

Galéria fotiek (2) Stíhačka typu JAS 39 Gripen

Zdroj: SITA/AP Photo/Scanpix/Patric Soderstrom, file

Stíhačka Gripen E je švédska viacúčelová jednomiestna pokročilá verzia švédskeho lietadla Gripen C štvrtej generácie, ktorú vyvinula a vyrábala spoločnosť Saab.

Vylepšenia zahŕňajú nové prístrojové vybavenie v kokpite a nový radar s aktívnym fázovým poľom. Raketu Meteor vyrobila MBDA a je schopná zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 200 km. Dĺžka rakety je 3,6 metra a má hmotnosť 180 kg. Meteor používa náporový motor s premenlivým ťahom. Podľa výrobcu je raketa odolná voči rádioelektronickým protiopatreniam.

Raketa je navrhnutá tak, aby zasiahla vzdušné ciele mimo zorného poľa a je schopná dosiahnuť rýchlosť až Mach 4 (asi 4,6 tisíc kilometrov za hodinu).