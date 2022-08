Očakávaná dlhodobá predpoveď je tu: Žiadne dobré správy! Pripravte sa na extrémne sucho a ničivé požiare

Západná Európa prežila už v júni jednu z najväčších vĺn horúčav, ktoré sa na prelome mesiacov ešte zintenzívnili. Teploty dosahovali na mnohých európskych miestach rekordné hodnoty vrátane Portugalska, Francúzska a Británie.

Ako uvádza v dlhodobej predpovedi AccuWeather vedúci meteorológ Alan Reppert, očakáva sa, že teplejšie počasie bude prevládať v západnej a strednej Európe aj počas jesenných mesiacov. Prechod na normálnejšie teploty by mal byť veľmi pozvoľný. Oblasť vysokého tlaku, ktorá je zodpovedná za extrémne vlny horúčav, zostane aj prvé jesenné mesiace v západnej aj v strednej časti Európy.

Galéria fotiek (3) Extrémne sucho a horúčavy aj na jeseň

Zdroj: AccuWeather

Pre túto oblasť meteorológovia nemajú pozitívne správy ani v prípade zrážok. Vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku a smerom na sever až po južné časti Spojeného kráľovstva bude pretrvávať suchšie počasie ako zvyčajne. To by mohlo znamenať najhoršie sucho za posledné desaťročia. Úľava by mohla prísť, až keď sa oblasť tlakovej výše rozpustí. Tento jav meteorológovia očakávajú v druhej polovici jesene, pravdepodobne od novembra.

Odborníci sa však obávajú aj zvýšených teplôt v Stredozemnom mori. To by mohlo byť predzvesťou takzvaného „medicane“, čo predstavuje spojenie slov Stredozemné more a hurikán a spôsobiť búrky podobné tým tropickým. Ak by k tomuto javu došlo, mohlo by to znamenať úľavu pre mnohé vyprahnuté územia.

Extrémne počasie však nepomôže ani lesným porastom. Sezóna lesných požiarov, ktorá zvyčajne končí v septembri, bude pravdepodobne pokračovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch, pretože sucho bude naďalej pretrvávať, vysvetlil hlavný meteorológ AccuWeather. Je možné, že pretrvávajúcim požiarom sa pravdepodobne vyhnú jedine pobaltské štáty, pretože na ich územie za ostatné mesiace spadlo viacej zrážok, ako inde v Európe.