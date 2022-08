Ponechanie zvyšných jadrových elektrární v prevádzke dáva zmysel, tvrdí nemecký kancelár Scholz

"Pokiaľ ide o dodávky energií v Nemecku, tie posledné tri jadrové elektrárne sú relevantné výhradne na produkciu elektriny a len pre malú časť z nej. Avšak ich ponechanie v prevádzke dáva zmysel," uviedol Scholz. Nemecko plánovalo zavrieť svoje atómové elektrárne 31. decembra. Ruský útok na Ukrajinu a následné západné sankcie proti Moskve a problémy s dodávkami ruských energií tento plán spochybnili. Scholz takisto vyhlásil, že sporná turbína pre plynovod Nord Stream 1 je opravená a môže byť kedykoľvek dodaná do Ruska.

Galéria fotiek (2) Olaf Scholz

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Nemecký kancelár v stredu navštívil závod spoločnosti Siemens Energy v meste Mülheim an der Ruhr, kde sa turbína po dodaní z Kanady nachádza. "Tá turbína je tu, čaká na odoslanie, len niekto musí povedať, že ju chce, a potom tam rýchlo bude." Scholz zdôraznil, že neexistuje dôvod, prečo by turbína nemohla byť poslaná do Ruska. Je vo výbornom stave a jej použitiu nebránia ani sankcie.