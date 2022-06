Poľskom otriasa MEGAŠKANDÁL: Mníšky zatvárali postihnuté deti do klietok! Brutálne bitky a nadávky

Hrôzostrašné praktiky v Domove sociálnych služieb v Jordanowe opísala trojica terapeutiek. Informuje o tom poľský portál wiadomosci.wp.pl. Ženy označili ústav za domov hrôzy. Ani jedna z nich už v zariadení nepracuje, mali dostať výpovede.

Mníšky vraj preferovali verejné ponižovanie a fackanie zverených detí. „Dve mníšky, Alberta a Tereza, v tom vynikali, no deti bila aj riaditeľka zariadenia. Mlátili ich hlava - nehlava, často rúčkou od mopu. Facky boli na dennom poriadku. Kopali ich, kým nespadli na zem. Často skončili celé zakrvavené,“ uviedli. Na brutálne zaobchádzanie mali mníšky navádzať aj terapeutky.

Výnimkou neboli ani nadávky adresované zdravotne hendikepovaným deťom. "Vstávaj, ku*va! Ak neprestaneš, zabijem ťa. Tvoja matka je prostitútka a porodila ťa v stajni,“ mala jedna z mníšok kričať na dieťa zverené do jej starostlivosti. „Neposlušné“ deti mali byť okrem toho tiež zatvárané do kovových klietok a to až na 24 hodín. Nepúšťali ich ani na toaletu. Po takomto treste mal byť na potrestané deti pohľad, ktorý sa „ani nedá opísať.“

Väčšina detí mala pochádzať zo sociálne slabšieho prostredia, o mnohé sa podľa slov terapeutiek ich rodiny dlhodobo nezaujímali. Mníšky sa preto nemali obávať toho, že by boli ich činy prezradené a dostali sa na verejnosť.