Ľudia na Kanárskych ostrovoch zúria! Slovák (40) podpálil ostrov, chcel si vraj len urobiť kávu

Škoda je pomerne veľká

O prípade informoval portál Canaria 7. Požiar rozhodne nebol malý a podľa nich zasiahol plochu asi 1500 metrov štvorcových lesa, okrem toho bola na mieste tráva a nízke kroviny. Rýchle uhasenie tohto nebezpečného ohňa bolo predovšetkým zásluhou úzkej spolupráce skupiny SEPRONA, miestnej polície v Mogane, pohotovostných služieb a environmentálnych agentov z Cabildo de Gran Canaria.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Hallo Gran Canaria

Jednoducho si varil kávu

Pri pátraní po príčinách požiaru našli tieto zložky jednoznačného vinníka. Slovensko po týchto správach však nebude zrejme hrdé. Všetko sa to stalo 24. mája asi o 19:00 a polícia zatkla 40-ročného muža, ktorý je pôvodom Slovák, no bol bez domova. Muž zapálil oheň z jednoduchého dôvodu - aby si zohrial kávu. Vietor a sucho porastu však spôsobili, že muž nad ohňom stratil kontrolu a plamene sa rýchlo rozšírili do okolia.

Tohto, pre miestnych zahraničného obyvateľa, ubytovaného v tejto oblasti videli svedkovia utekajúci po vypuknutí požiaru. Videli ho najskôr pri futbalovom ihrisku, kde neskôr hľadala aj miestna polícia.

Zaujímavý obsah batoha

Muža po zadržaní prehľadali. V ruksaku mal aj kanvicu rozpustnej kávy a zapaľovač, čo spolu s ostatnými dôkazmi a výpoveďami svedkov jasne hralo proti nemu. V tomto prípade sa hovorí o spáchaní trestného činu lesného požiaru. Väčšiemu požiaru, našťastie, zabránil rýchly zásah záchranných zložiek.

Príslušné policajné oddelenie spolu so zadržaným predložili tento prípad k súdnemu konaniu strážneho súdu v San Bartolomé de Tirajana.