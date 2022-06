Viaceré európske štáty si lámu hlavu nad tajomným letom z Litvy: Prelet aj cez Slovensko!

Malé dopravné lietadlo Piper Aztec, podľa iných zdrojov Beechcraft, odštartovalo z Litvy vo štvrtok večer. Následne bez povolenia preletelo cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko do Bulharska, uviedol bulharský minister vnútra Bojko Raškov. Lietadlo nemalo schválený plán letu ani zapnuté radarové odpovedače. Pilot nereagoval na výzvy v rádiu ani na vizuálne signály. V Maďarsku a v Rumunsku lietadlo podľa tlače sprevádzali stíhačky, vrátane dvoch amerických strojov F-16, ale bulharské lietadlá nevzlietli, pretože stroj úrady nepovažovali za hrozbu.

Opustené lietadlo, prikryté plachtou, po odhalení prehľadali pyrotechnici a kriminalisti, policajné psy hľadali stopy po drogách. Ešte skôr lietadlo podľa maďarských médií pristálo bez povolenia na letisku aeroklubu v Hajdúszoboszló, kde cestujúci vystúpili a natankovali stroj z kanistrov na palube. Keď prišla polícia, pilot rýchlo odštartoval.

Bývalý majiteľ si nepamätá, komu lietadlo predal

Lietadlo bolo podľa litovských médií zakúpené o týždeň skôr od pilota a riaditeľa letiska Nida Broniusa Zaronskisa. Ten tvrdí, že ho predal trom bližšie neidentifikovaným osobám, z ktorých jedna hovorila po rusky."Neviem, odkiaľ boli. Mohli to byť Ukrajinci, možno Rumuni či Bulhari. S jedným som hovoril po rusky. Ale nepoznám mená žiadneho z nich, nezaujímalo ma to. Skúšal som to lietadlo predať už roky, a tak som rád, že ho niekto kúpil. Nepamätám si názov organizácie, ktorá ho kúpila," tvrdí bývalý vlastník. Poľské ministerstvo obrany sa k preletu krajiny bez povolenia doteraz nevyjadrilo, dodala TVN 24.