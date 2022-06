VIDEO Tínedžer (15) sa stal hrdinom Ukrajiny: Jeho hračka pomohla zastaviť ruskú inváziu do Kyjeva

KYJEV - Ukrajinská civilná obrana požiadala o pomoc majiteľa dronu Andrija Pokrasu (15) ešte na začiatku vojny. Tínedžer, ktorý žije neďaleko Kyjeva, bol vysoko kvalifikovaný na ovládanie takéhoto menšieho stroja. Pomocou neho sa mu podarilo lokalizovať ruský konvoj smerujúci do hlavného mesta.

Pätnásťročný Andrij je na svoj vek mimoriadne skúsený v riadení dronu na diaľkové ovládanie. Doma ho najprv používal ako hračku a vďaka tomu sa ho naučil perfektne ovládať. Pred vojnou, ktorá sa rozpútala v jeho vlasti, ešte ani netušil, že jeho skúsenosti bude chcieť využiť ukrajinské velenie. V rozhovore pre Global News priznal, že ako dospievajúci chlapec pomohol zastaviť ruskú inváziu do Kyjeva.

Tento neuveriteľný hrdinský čin potvrdili aj jeho rodičia, šéf ukrajinskej federácie majiteľov dronov a veliteľ oddielu bezpilotného prieskumu ozbrojených síl. "V celom regióne bol jediný, kto mal skúsenosti s riadením dronu. Je to skutočný ukrajinský hrdina," pochválil chlapca veliteľ Jurij Kasjanov. Pokrasu sa spočiatku tejto ponuky bál, no zároveň nechcel, aby ruskí vojaci obsadili jeho mesto. S prosbou o pomoc sa na neho obrátilo civilné vojsko, pretože potrebovalo GPS súradnice ruskej kolóny, ktorá smerovala do metropoly Ukrajiny.

Priebeh operácie

"Poskytli mi údaje, kde približne by sa mal ruský konvoj nachádzať. Mojim cieľom bolo nájsť presné súradnice a informovať vojsko," povedal tínedžer. Bola to jedna z najväčších kolón, ktorá sa pohybovala na Žytomyrskej ceste. "Podarilo sa nám ju nájsť, pretože jeden z nákladiakov dlho rozsvecoval svetlá. Môj otec potom odovzdal súradnice pomocou aplikácie a ruské invázne sily boli lokalizované," ozrejmil Andrij. Okrem toho mal za úlohu koordinovať vojenské jednotky, aby bola streľba na nepriateľa účinná. Ukrajinskej armáde sa napokon podarilo Rusov zastaviť neďaleko Berezivky, asi 40 kilometrov západne od Kyjeva.

Nový spôsob boja

Global News z bezpečnostných dôvodov nezverejňuje názov mesta, odkiaľ Andrij pochádza. Drony sa stali kľúčovým elementom vo vojne na Ukrajine. Stovky civilných operátorov dronov dokumentujú všetko od pohybu ruských jednotiek až po dôkazy o vojnových zločinoch. Ich zábery sa zverejňujú online alebo zdieľajú s ukrajinskými úradmi, takže ruská invázna jednotka sa nemá kam skryť, a to všetko vďaka dostupnej technológii, ktorú môžu ovládať aj deti.

"Je to obrovský faktor, ktorý mení spôsob boja" povedal Taras Troiak, bývalý predajca dronov, ktorý vedie Federáciu vlastníkov dronov na Ukrajine. Po invázii z 24. februára, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin, založil Troiak na Facebooku skupinu s cieľom povzbudiť civilných operátorov bezpilotných lietadiel, aby lokalizovali ruské sily v blízkosti Kyjeva a informovali o tom armádu. "Odvtedy sa k tomuto úsiliu pripojilo približne 1000 civilistov a drony posielajú z Európy aj Severnej Ameriky. Bez dronov a takejto podpory by už Kyjev zrejme ovládali Rusi," povedal.

Kúpil ho za kryptomeny

Andrij Pokrasa je typický tínedžer. Na YouTube videl jedno video z dronu natočené nad Kyjevom a zaujal ho pohľad na svet zhora. Za peniaze, ktoré s otcom zarobili nákupom a predajom kryptomeny, si minulé leto kúpil svoj prvý mini-dron a začal na ňom lietať každý deň.

Keď prišli Rusi, spočiatku zostal doma s rodinou. Ale niekoľko dní po invázii ho požiadala o pomoc civilná obrana. Keďže susedia si mysleli, že kvôli vypúšťaniu dronu sa stanú pre Rusom terčom, po zotmení vzal Andrij dron na neďaleké pole, kde sa mu podarilo lokalizovať pohybujúce sa svetlomety, ktoré prezrádzali prítomnosť ruského konvoja. Ako prezradil, bolo to len dva kilometre od miesta, kde stál s otcom.

Mame nehovorili všetko

Pokrasova matka Iryna povedala, že mala obavy, keď jej manžel začal chodiť so synom v noci hľadať ruských vojakov, "ale tiež mi veľa vecí nepovedali." Andrija nakoniec vzala do Poľska, aby dokončil deviaty ročník, hoci povedala, že chcel zostať na Ukrajine a naďalej pomáhať. Je naňho nesmierne hrdá a dúfa, že keď toto všetko skončí, stane sa z neho podnikateľ.