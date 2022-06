AKTUÁLNE OPEC zvažuje vylúčenie Ruska z dohody o ťažbe ropy

VIEDEŇ - Niektorí členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvažujú možnosť pozastaviť účasť Ruska na dohode o ťažbe ropy, pretože západné sankcie a čiastočný zákaz dovozu do Európskej únie začínajú znižovať schopnosť krajiny ťažiť viac ropy. Uviedol to denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na informácie od delegátov OPEC.

Heger o dohode na summite EÚ o šiestom sankčnom balíku proti Rusku

Ak by Rusko nebolo súčasťou dohody, mohlo by to otvoriť cestu Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom a ďalším krajinám z OPEC k výraznému zvýšeniu ťažby ropy. To požadujú USA a európske krajiny, pretože invázia na Ukrajinu poslala ceny ropy nad 100 USD za barel.

Rusko je jedným z troch najväčších producentov ropy na svete. Vlani sa dohodlo s OPEC a deviatimi ďalšími krajinami, že bude každý mesiac zvyšovať ťažbu. Ale teraz sa očakáva, že jeho ťažba tento rok klesne približne o osem percent. Zatiaľ nie je jasné, či by Rusko s vyňatím z dohody o ťažbe súhlasilo.

Iné krajiny plánujú zvýšenie ťažby

Zatiaľ sa neobjavil formálny tlak na OPEC, aby ťažil viac ropy, a nahradil tak prípadný výpadok ruských dodávok. Niektorí členovia z Perzského zálivu ale začali plánovať zvýšenie ťažby niekedy v najbližších mesiacoch, dodali delegáti.

Analytici už dlhšiu dobu upozorňujú, že kapacitu na zvýšenie dodávok má iba Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Generálny tajomník OPEC Mohammad Barkindo nedávno upozornil, že nie je v silách ostatných producentov nahradiť vývoz z Ruska, ktorý činí sedem miliónov barelov denne.