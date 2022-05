Kuriózna pokuta: Vodič mal prekročiť rýchlosť, ale… TU niečo nesedí! Lepšie si prezrite FOTO

PARÍŽ – Technika a automatizácia sú určite veľmi nápomocné, ak však necháme niektoré veci iba na nich, môžeme sa dostať do prekvapivých či dokonca nepríjemných situácií. Stroje sú predsa len stroje a nie cítiaci a vnímajúci ľudia. Príklad, ktorý hovorí za všetko, sa odohral vo Francúzsku, kde majiteľ auta vyfasoval pokutu, hoci jeho voz v tom čase nikto neriadil.

Sociálnymi sieťami vo Francúzsku koluje fotografia automobilu Alpine A110, ktorú zhotovil automatický systém určený na meranie rýchlosti a rozosielanie pokút. Podľa údajov, ktoré zachytil, išiel voz na parížskom obchvate Periphérique rýchlosťou 79 km/h, hoci na danom úseku je maximálna povolená rýchlosť 70 km/h. Majiteľovi tak prišla domov pokuta.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram/maitre_dufour_easyradar

Všetko by bolo v poriadku až na to, že ak sa dobre zapozeráte na daný záber, jasne vidíte, že vozidlo je v tom čase naložené na odťahovke a za jeho volantom nesedí žiaden šofér. Všimnúť si tiež môžete, že auto „ide“ v protismere jazdy. To súvisí s tým, že vo Francúzsku radary merajú zozadu.

Archívne video: Rýchlo a zbesilo na diaľnici D1: Mladík jazdil rýchlosťou 234 km/h

V každom prípade, ten kto mal vyfasovať pokutu, je vodič odťahovky, ktorá športový model auta prenášala, rozhodne nie jeho majiteľ.