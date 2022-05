Zábery iba pre silné žalúdky! VIDEO Kruté zaobchádzanie so zvieratami na českom bitúnku: Nadávky, bitka, kopance

„Čo ja s tebou ty pi*a. Ku*va,“ povie zamestnanec bitúnka. Následne môžeme vidieť, ako prasa, ktoré odmieta kráčať, ťahá surovo lanom za nohu. To sa vzpiera. Nasledujú ďalšie nadávky. Na ďalšom zábere je vidieť, ako je krava do priestoru bitúnka vťahovaná, natočiť sa podarilo aj zamestnanca, ktorý doslova mlátil prasce predmetom pripomínajúcim palicu alebo tyč a popritom do nich kopal či ich ťahal za uši. „Pozri, ako mu šliapnem na hlavu,“ počuť hlas muža na ďalšom zábere pri vyháňaní prasiat z auta do priestorov bitúnka.

Otrasné zábery pochádzajúce z Hrabětíc ležiacich na južnej Morave. Zverejnila ich nezisková organizácia s názov Zvířata nejíme. Tí upozornili na to, že boli zhotovené v období niekoľkých mesiacov a je preto jasné, že brutálne správanie je tam bežné. Pripomenuli pritom, že na tento bitúnok privážajú zvieratá za účelom porážky aj chovatelia z biochovov.

"Zvieratá tu pri vyháňaní z transportných vozidiel do usmrcovacej miestnosti bitúnka musia zo strany zamestnancov zakúšať sprosté nadávky, ponižovanie, surové kopanie, bitie, prebíjanie elektrickým poháňačom, ťahanie za uši a chvosty. Ošípané sú zranené, padajú z rampy, nemohúci jedinci sú ťahaní lanom za nohu do jatočnej miestnosti, rovnako tak aj krava, ktorá je vláčená do budovy navijakom,“ opísali praktiky, ktoré si môžete pozrieť aj na priloženom videu. Podľa organizácie však zďaleka nejde o ojedinelý prípad, podobných ich bolo zdokumentovaných iba v Českej republike hneď niekoľko. „Dokážete si predstaviť koľko násilia sa odohráva, keď sa nikto nepozerá?,“ pýtajú sa.

Pred bitúnkom v Hraběticích kvôli surovému zaobchádzaniu zorganizovali tiež protest. „Požiadali sme majiteľa bitúnku o vysvetlenie k záberom, ale odmietol sa s nami baviť a nechcel sa ani pozrieť na video. Potom sme s notebookmi vyrazili do dediny, aby sme miestnym ľuďom ukázali, čo sa u nich deje,“ uviedol pre iDnes.cz jedna z účastníčok protestu.

Podľa českých médií sa už prípadom zaoberá aj veterinárna správa. "Správanie zamestnancov bitúnka zachytené na videu určite nie je v poriadku. Ale podnet je čerstvý, takže jeho vyšetrovanie ešte len rozbiehame,“ povedal Jaroslav Salava, riaditeľ Krajskej veterinárnej správy pre Juhomoravský kraj.

Bitúnok v Hraběticích prevádzkuje firma Intramo Znojmo. Zamestnanec bitúnku, ktorý sa do telefónu odmietol predstaviť, mal spravodajcovi ČTK povedať, že ide o dva roky staré zábery a všetko je vraj vyriešené.