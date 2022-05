Obyvatelia mesta Uvalde, v ktorom sa odohral masaker, prosia prezidenta o pomoc: Urobte niečo!

"Urobte niečo!" kričali ľudia z davu na ulici, keď Biden vyšiel z Kostola svätého srdca, kde sa spolu s trúchliaci pozostalými zúčastnil na omši."Urobíme. Urobíme," odpovedal Biden davu, potom pokračoval v ceste na súkromné stretnutia s pozostalými po mŕtvych a so záchranármi, ktorí ako prví pomáhali po útoku páchateľa. Biden, v sprievode svojej manželky Jill, prišiel do Uvalde necelé dva týždne po podobnej návšteve na mieste inej masovej streľby - tá bola namierená proti Afroameričanom v meste Buffalo v štáte New York a išlo o rasistický útok.

Útočník nemal psychické problémy

Prví manželia USA začali návštevu v Uvalde pri provizórnom pamätníku pri základnej škole Robb Elementary School, do ktorej vošiel v utorok tínedžer s poloautomatickou puškou typu AR-15 a spustil masovú streľbu. Bol to 18-ročný Salvador Ramos, ktorý zastrelil 19 detí a dvoch učiteľov. Motív jeho činu nie je stále jasný. Páchateľ nemal záznam v registri trestov a ani psychické problémy v minulosti.

Biden s manželkou, obaja v čiernom oblečení, sa pred pamätníkom držali za ruky a pomaly kráčali popri množstve vencov, kytíc a veľkých fotografií zavraždených detí. Prezident, ktorého dospelý syn Beau práve v pondelok pred siedmimi rokmi podľahol rakovine a ktorého prvá manželka a malá dcéra zahynuli pri autonehode, urobil znak kríža.

Príchod kolóny s Bidenovcami ku škole sprevádzal potlesk davu. Napätie v meste však dokazuje aj fakt, že niektorí ľudia bučali, keď sa objavil republikánsky guvernér štátu Texas Greg Abbott, ktorý sa ostro stavia proti novým obmedzeniam vo vlastníctve strelných zbraní. "Potrebujeme zmeny!" kričal naňho jeden muž.

Musíme ochrániť životy naších detí

Prezident nemal v pláne verejne vystúpiť v Texase, ale v sobotu počas prejavu na univerzite v meste Newark v štáte Delaware opäť vyzval americký Kongres, aby sprísnil pravidlá týkajúce sa zbraní, ako sú AR-15."Tragédiu nemôžeme postaviť mimo zákona, toho som si vedomý, avšak môžeme spraviť Ameriku bezpečnejšou," povedal. "Konečne môžeme urobiť to, čo musíme, aby sme ochránili životy ľudí a našich detí," dodal.

Americké ministerstvo spravodlivosti v nedeľu oznámilo, že prešetrí reakciu zasahujúcich zložiek v Uvalde, a to spravodlivým, nestranným a nezávislým spôsobom, pričom výsledky vyšetrovania budú zverejnené, píše agentúra AP.

Na zásah čakali vyše 40 minút

Rezort spravodlivosti USA tak zareagoval na narastajúcu kritiku verejnosti a rodičov zabitých detí v súvislosti s tragickým incidentom. Miestne úrady v piatok priznali, že takmer 20 policajtov stálo približne 45 minút v chodbe pred dvoma prepojenými triedami, a až následne agenti americkej pohraničnej hliadky odomkli dvere a zasiahli proti útočníkovi, ktorého zastrelili. Neskôr toto konanie nazvali "nesprávnym rozhodnutím".