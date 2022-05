Škandalózna maturitná FOTO: Študenti chorvátskej priemyslovky s nacistickým pozdravom

SLAVONSKI BROD - Absolventi Priemyselnej školy v chorvátskom Slavonskom Brode sú na spoločnej triednej fotke so zdvihnutými rukami. Je to priamy odkaz na nacistický pozdrav. Fotku zverejnila na Facebooku ich triedna učiteľka, ktorá na škole vyučuje chorvátsky jazyk. Podľa nej je všetko v poriadku.

Na tvári učiteľky chorvátskeho jazyka Nives Romanjekovej vidieť priam dokonalý úsmev. Ten bol zaznamenaný na triednej fotke Strednej priemyselnej školy. Stojí vedľa svojich žiakov, ktorí pózujú vo vojenských nohaviciach a čiernych tričkách s nápisom "Pripravený na Noriadu". Klincom do rakvy je ich nacistický pozdrav, ktorí všetci praktizovali zdvihnutím vystretej pravej ruky. Nápis na ich oblečení jasne odkazuje na hnutie ustašovcov, chorvátskeho revolučného a fašistického hnutia, ktoré pôsobilo najmä v medzivojnovom období a v období druhej svetovej vojny. Informáciu priniesol denník SBPlus.

"Nevidím na tom nič kontroverzné. Deti som do ničoho nenútila, o tejto symbolike ani nevedia. Boli tam rôzne pozdravy, ľavá, pravá ruka, tri prsty...Toto je jedna z mojich najlepších generácií, nemajú žiadne väzby na iný systém, všetci sú slušne vychovaní," povedala triedna učiteľka Nives Romanjeková.

Prije sedam godina profesorica Nives Romanjek, nekadašnja dopredsjednica brodskog HSP AS-a, vodila je maturante na ustaški dernek u Bleiburgu pravdajući odlazak kao "terensku nastavu u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja"https://t.co/DyBGYlTYCi — Novosti (@Novossti) May 27, 2022

Riaditeľ školy Luka Mladinović odsúdil takýto spôsob lúčenia sa so strednou školou. "Samozrejme, že to nepodporujeme. Som zhrozený z fotky aj z príspevku na sociálnej sieti. Doteraz som o tom nič nevedel. Barety mali len na školskom dvore, všetci sa veľmi tešili a osobne som ich pozdravil a odprevadil ich, keď sa išli lúčiť do mesta. Sporné nápisy na tričkách som si nevšimol, inak by som patrične zasiahol. Žiakov je veľa, takže je ťažké venovať sa každému jednému, ale triedna učiteľka o tom musela vedieť,“ uviedol Mladinović s tým, že škola je na podobnú symboliku veľmi citlivá.

Slavonski Brod ❌



Čakovec ✅ pic.twitter.com/BwNEn3dLUm — Ivan Cankar (@Ivan__Cankar) May 26, 2022

Keďže staré hnutie ustašovcov je pošpinené neprijateľnými ideológiami, od ktorých sa dnes dištancuje celý civilizovaný svet, aj ich pozdrav "Pripravený domov", bez ohľadu na jeho pôvod, je trvalo spätý s rovnako hanebným obdobím chorvátskej minulosti. Na školách a vo vzdelávacích inštitúciách po celom Chorvátsku je preto neprijateľné používať podobnú symboliku.

Sú to ešte len deti

Generácia študentov na triednej fotke sa narodila v období medzi rokmi 20004/2005, preto je viac ako nepravdepodobné, že s týmto nápadom prišli sami. Navyše, absolventi SOŠ len málokedy dovŕšia dospelosť, keďže vzdelávanie trvá menej ako 4 roky. Profesorka Romanjeková zrejme ani nežiadala od každého rodiča súhlas na zverejnenie fotografií ich detí. SBPlus informuje, že študenti zrejme ani nevedeli, čo robia, keď zdvihli vystretú pravú ruku ako znak na pozdrav.