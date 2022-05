Zdesenie v Česku, ďalšie tornádo? Meteorologička vysvetľuje, o čo išlo! Krotí obavy ľudí

Čert, prachový diabol, či rarášok – tak sa nazýva úkaz, ktorý bolo vidieť v pondelok v stredných Čechách. Ide o jav, ktorý pripomína malé tornádo a spravidla trvá len chvíľu, maximálne niekoľko minút. Zvyčajne nebýva nejak nebezpečný. „Vzniká počas jasného dňa, kedy je silne prehriaty zemský povrch, od ktorého sa ohrieva vzduch pri zemi, ktorý stúpa a v dôsledku vetra alebo terénu začne rotovať. Potrebné sú aj podmienky, kedy teplota vzduchu s výškou klesá,“ povedala pre portál novinky.cz meteorologička Dagmar Honsová.

V Praze málem přišli hotely a restauerace o nejlepší zeleninu a ovoce , kterou má a rozváží Šandera s.r.o. -tohle nás dnes těsně minulo😊🙈🙈😨 Video natočil odvážný řidič firmy Šandera Petr Š.💪 Posted by Marek Ždánský on Monday, May 16, 2022

S čertmi, ako ich ľudia zvyknú nazývať, sa môžete stretnúť prakticky kdekoľvek, najčastejšie však nad poliami, kde už prebehla žatva. Zvyčajne nenapáchajú výraznejšie škody, maximálne prervracajú menšie predmety. Ojedinele sa však môže stať, že intenzita prachového víru je natoľko silná, že dokáže lámať konáre či stromy, prípadne zničiť jednoduché stavby, ako napríklad stodoly či kôlne.

Takmer rok od tornáda

Už to bude takmer rok, čo južnú Moravu zasiahli silné búrky, ktoré so sebou priniesli aj ďalší nebezpečný jav - tornádo. Stalo sa to 24. júna a tornádo o sile F4, čo sú mimoriadne ničivé veterné javy, zničilo mnohé mestá. Extrémne zasiahnutých bolo 7 obcí Juhomoravského kraja, najviac postihnuté boli Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice. V zasiahnutých obciach boli poničené stovky domov, verejných budov, stromov, vozidiel a infraštruktúra. V priebehu večera a nasledujúceho dňa bolo ošetrených niekoľko stoviek zranených osôb a polícia potvrdila 6 obetí. Išlo o tornádo s najväčším počtom obetí od roku 2001 v Európe.