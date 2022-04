Sudca zamietol Trumpovo odvolanie voči rozsudku o pohŕdaní súdom a pokute

Sudca Arthur Engoron v pondelok rozhodol, že exprezident sa dopustil pohŕdania súdom tým, že "adekvátne nereagoval" na žiadosť generálnej prokurátorky štátu New York v rámci vyšetrovania svojich podnikateľských aktivít. Sudca mu udelil pokutu 10.000 dolárov za každý deň omeškania. Engorona nepresvedčilo ani čestné prehlásenie, ktoré Trump následne predložil súdu. Nič v ňom totiž nedokazuje, že sa exprezident naozaj pokúsil nájsť a odovzdať záznamy, ktoré od neho prokurátorka Letitia Jamesová žiada. "Som prekvapený, že (Trump) údajne nemá žiadne dokumenty," povedal v piatok sudca.

Galéria fotiek (2) Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin, File

"Vašu žiadosť o ukončenie pokuty zvážim," povedal Engoron Trumpovej právničke Aline Habbaovej. "Ale ak sa Vám neozvem, znamená to, že čas stále beží," dodal. Jamesovej úrad vedie vyšetrovanie voči exprezidentovej spoločnosti The Trump Organization. Trumpova rodinná firma so sídlom v New Yorku zrejme nesprávne uvádzala hodnotu svojho majetku, aby získala výhodné pôžičky či - naopak - daňové úľavy.

Vyšetrovatelia majú podozrenie, že spoločnosť nadhodnocovala svoj majetok, keď si chcela zaistiť výhodné pôžičky, a hodnotu podhodnocovala, keď mala platiť dane. Bývalý americký prezident tvrdí, že úrady ho vyšetrujú z politických dôvodov, a ich konanie označuje za "hon na čarodejnice".