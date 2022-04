FOTO Japonskí záchranári našli deväť ľudí z nezvestnej lode: Všetci sú mŕtvi, pátranie pokračuje

Výletná loď KAZU I sa v sobotu plavila v chladných vodách pri severovýchode ostrova Hokkaidó, pričom na palube bola dvojčlenná posádka a 24 pasažierov vrátane dvoch detí. Posádka čoskoro popoludní miestneho času (ráno SELČ) vyslala tiesňové volanie s informáciou, že plavidlo naberá vodu. V oblasti pri polostrove Širetoko, ktorého časť je na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO, následne začala pátracia operácia zahŕňajúca šesť člnov aj niekoľko lietadiel a potápačov. Pomáhala aj polícia a miestni rybári.

Galéria fotiek (8) Japonskí záchranári našli deväť ľudí z nezvestnej lode

Zdroj: SITA/Kyodo News via AP

Ich zdravotný stav nebol spomenutý

Asi po 19 hodinách boli neďaleko špičky spomínaného polostrova nájdení štyria ľudia, ktorí boli v bezvedomí "prepravení do lekárskej starostlivosti", oznámila pobrežná stráž. Neskôr informovala o nájdení ďalších piatich ľudí, pričom ich zdravotný stav nespomenula, píše agentúra AFP. Podľa televízie NHK boli z prvej štvorice tri osoby vyzdvihnuté z mora, štvrtá obeť nešťastia sa našla v skalnatom teréne na pobreží.

Špekuluje sa o tom, že výletná loď v nepokojných vodách narazila do skál

Agentúra AP upozorňuje, že teplota vody býva v danej oblasti v tomto ročnom období len tesne nad bodom mrazu, kvôli skalnatému pobrežiu je zase okolie polostrova známe ako náročné miesto na plavbu na lodi. Spojenie s plavidlom KAZU I bolo podľa všetkého stratené za silného vetra a veľkých vĺn. Miestni rybári sa predtým kvôli zlým podmienkam vrátili so svojimi člnmi do prístavu. Špekuluje sa o tom, že výletná loď v nepokojných vodách narazila do skál, čo poškodilo jej trup.

Predstaviteľ spoločnosti Shiretoko Pleasure Cruise, ktorá výletnú plavbu vypravila, povedal AP, že nemôže situáciu komentovať, pretože sa musí venovať komunikácii s príbuznými nezvestných. Médiá podotýkajú, že Kazu I havarovala už vlani, keď v júni narazila na dno v blízkosti prístavu. Vtedy sa incident obišiel bez mŕtvych či zranených.