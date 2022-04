Zomrela žena (107†), ktorá napísala na stroji Schindlerov zoznam: Nevedela som, že je to také dôležité

Reinhardová zomrela vo štvrtok 7. apríla a na posledný odpočinok ju uložili v nedeľu v meste Herzlija neďaleko izraelskej metropoly Tel Aviv. Bola jedným z 1200 Židov zachránených nemeckým podnikateľom Schindlerom po tom, čo podplatil nacistické úrady, aby mu Židov nechali ako zamestnancov v jeho továrňach. Podľa tohto príbehu vznikol oceňovaný film Schindlerov zoznam z roku 1993, nakrútený americkým režisérom Stevenom Spielbergom.

Reinhardová sa narodila ako Carmen Koppelová v roku 1915 vo Viedni a presťahovala sa do Krakova v Poľsku ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Po tom, čo nacistické Nemecko vpadlo v roku 1939 do Poľska, bola zatvorená v krakovskom gete a v roku 1942 ju odtiaľ poslali do koncentračného tábora Plaszów v okolí Krakova. Reinhardová ovládala stenografické písmo (rýchlopis), vďaka čomu dostala prácu v administratíve tábora - v kancelárii, kde ju o dva roky neskôr poverili úlohou napísať na stroji ručne napísaný zoznam Židov, ktorí mali byť premiestnení do Schindlerovej továrne na výrobu munície.

"Nevedela som, že je to taká dôležitá vec, ten zoznam," povedala v roku 2008 v rozhovore pre Jad va-šem; svetový pamätník obetí a hrdinov holokaustu v izraelskom Jeruzaleme. "Predovšetkým som dostala zoznam tých ľudí, ktorí už so Schindlerom boli v Krakove, v jeho továrni. Musela som ich dať na zoznam," uviedla. Neskôr doplnila svoje vlastné meno a mená dvoch priateľov. V pracovnom tábore Brünnlitz (nemeckom nacistickom tábore nútených prác neďaleko českej obce Brněnec), v areáli ktorého sa nachádzala aj Schindlerova továreň na muníciu, jej pridelili prácu v Schindlerovej kancelárii.

Povedala, že hoci v Schindlerovej kancelárii pracovala až do konca vojny, mala s ním len málo osobného kontaktu."Bol to veľmi šarmantný muž, veľmi spoločenský," spomínala desaťročia po skončení vojny. "Nezaobchádzal s nami ako so spodinou," dodala. Po vojne sa Reinhardová vybrala do Spojených štátov, kde žila až do imigrácie do Izraela v roku 2007.