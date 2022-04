V hoteli zabili Ukrajinku (†38)! Polícia pátra po podozrivom (34) mladíkovi na FOTO

Po násilnej smrti ženy v hoteli v Trieri nie je po podozrivom stále ani stopy. Ako vo štvrtok oznámilo štátne zastupiteľstvo v Trieri, na Ukrajinca bol vydaný európsky zatykač pre vážne podozrenie zo zabitia. Muža hľadajú v celej Európe. Obeť našli v pondelok mŕtvu v hoteli v centre Trieru, píše nemecký Focus.de.

Žena utiekla pred vojnou s niekoľkými rodinnými príslušníkmi do Nemecka. Podľa doteraz dostupných informácií išla minulú sobotu (26.3.) vlakom z Merzigu do Trieru v Porýní-Falcku bez sprievodu. Tam stretla mladíka, ktorého poznala a ktorý údajne naposledy žil v Poľsku. Zatiaľ nebolo jasné, prečo sa stretnutie uskutočnilo.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Polícia Trier

Popoludní sa obaja presťahovali do izby v hoteli v centre mesta. Tam došlo k vražde. Podozrivý následne odišiel z hotela a zobral si so sebou osobné veci ženy. Podľa doteraz dostupných informácií využil okolo 20.30 h na hlavnej stanici regionálny rýchlik z Trevíru do Koblenzu. Tu sa jeho stopa stráca.

Obeť našli v pondelok, keď chcel izbu upratať personál hotela. Rodinní príslušníci, ktorí sa zdržiavali v Sársku, nahlásili nezvestnosť ženy v nedeľu miestnej polícii. Vyšetrovanie zločinu a motívu prebieha. V súčasnosti o tom nie je možné poskytnúť žiadne informácie, aby nebol ohrozený priebeh vyšetrovania.