Brutálna SPOVEĎ ukrajinskej matky: Opakovane ju znásilnili ruskí vojaci a jej manžela zastrelili

KYJEV - Istá Ukrajinka povedala, že ju celé hodiny opakovane znásilňovali so zbraňou v ruke opití ruskí vojaci, ktorí zastrelili jej manžela. A jej vydesený štvorročný syn zatiaľ plakal v kotolni. Momentálne sa nachádza už v bezpečí, no je nešťastná, že nemôže pochovať svojho muža.

Tridsaťtriročná žena, ktorá vystupuje pod pseudonymom, pre denník Times of London uviedla, že vojaci zaútočili na jej vidiecky dom na predmestí Kyjeva 9. marca aj keď mala na bráne bielu plachtu, "aby ukázala, že je tu len rodina a nikto nechce nič zlé". Vojaci ju ale aj tak donútili opustiť dom so zdvihnutými rukami po tom, čo zastrelili ich psa. Veliteľ jednotky, ktorý sa predstavil ako Michail Romanov, sa zdal byť opitý. Úmyselne nabúral jej auto, aby nemohla utiecť.

Zastrelili jej manžela

Natalia ďalej vypovedala, že po zotmení počula padnúť jeden výstrel. Následne zbadala svojho 35-ročného manžela Andreja, ako leží na zemi pri prednej bráne. "Tento mladší chlap mi pritlačil pištoľ k hlave a povedal: Zastrelil som tvojho manžela, pretože je nacista," uviedla mladá Ukrajinka. Jej malý syn sa v tom čase skrýval v kotolni. Vojak, ktorý zastrelil jej muža, jej povedal: "Radšej mlč, inak dostanem tvoje dieťa a ukážem mu mozog jeho matky rozprestretý po celom dome." "Povedal mi, aby som sa vyzliekla. Potom ma obaja jeden po druhom znásilnili. Bolo im jedno, že môj syn je v kotolni a plače," pokračuje. Keď už si myslela, že utrpenie sa skončilo, našla svojho syna paralyzovaného strachom. Odmietal sa pohnúť.

Dvaja vojaci sa vrátili asi o dvadsať minút neskôr, aby ju ešte raz znásilnili. Boli vraj tak opití, že ledva stáli na nohách. "Nakoniec obaja zaspali na stoličkách. Vkradla som sa do kotolne a povedala synovi, že musíme naozaj rýchlo utiecť, inak nás zastrelia," vraví povedala Natalia. Keď otvárala bránu, syn stál vedľa tela svojho otca, ale bola tma, takže si neuvedomil, že je to jeho otec. Mama a syn sa nakoniec dostali do relatívneho bezpečia Ternopilu, ukrajinského mesta, kde sa už ukrývali iní členovia rodiny a odkiaľ Natalia telefonicky hovorila s britským novinárom.

Chlapček stále nevie, že jeho otec je mŕtvy. "Aj keď ideme do obchodu, žiada ma, aby som mu kúpila šišku. Veľmi tomu nerozumie. Tu na ihrisku ide k ľuďom a hovorí, že sme museli opustiť náš dom, pretože bola vojna a v dome boli banditi, ale otec zostal. Nevie, že jeho otec už nežije." Natalia je veľmi smutná z toho, že nemôže pochovať manžela, ktorý im postavil dom. "Nemôžeme sa dostať do dediny, pretože je stále obsadená. Neviem, ako s tým všetkým budem žiť, ale viem, že tento dom pre nás postavil môj manžel. Nikdy by som sa nedokázala prinútiť to predať."

Žena sa neskôr dozvedela, že jedného z násilníkov - Romanova - údajne zabili ukrajinské sily v meste Brovary. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba potvrdil plány domáhať sa spravodlivosti prostredníctvom Medzinárodného trestného súdu za nahlásené znásilnenia, ktoré sú uznané ako vojnové zločiny.