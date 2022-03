Protivojnové protesty sa konajú aj v Rusku: VIDEO Obrovské demonštrácie aj napriek hrozbe väzenia

Protestov sa podľa neho zúčastnilo 5200 ľudí po celej krajine, najmä v Moskve a Petrohrade. Projekt OVD-Info, ktorý monitoruje policajné zásahy, informoval o viac ako 4600 zadržaných v 65 ruských mestách. Na to, aby nemlčali a išli protestovať, vyzval dnes obyvateľov Ruska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Galéria fotiek (4) Demonštranti protestujú proti vojne na Ukrajine.

Zdroj: profimedia.sk

"V podstate sme svedkami vojenskej cenzúry... Zaznamenali sme dnes veľké protesty, dokonca v sibírskych mestách, kde sme len zriedkavo videli tak vysoký počet zatknutí," povedala hovorkyňa OVD-Info. Posledné protesty podobného rozsahu sa v Rusku konali v januári 2021, keď ľudia požadovali prepustenie opozičného lídra Alexeja Navalného, ​​pripomenula agentúra Reuters.

V Moskve sa demonštrácií zúčastnilo okolo 2500 ľudí, 1700 z nich polícia zadržala; na petrohradskom proteste ich bolo zadržaných 750 z 1500, uviedlo ruské ministerstvo vnútra. V ďalších oblastiach manifestovalo celkom 1200 ľudí, 1061 zatkla polícia.

Portál 66.ru napísal, že policajti v Jekaterinburgu zakročili hneď niekoľko minút po začiatku zhromaždenia, do policajných autobusov podľa neho prinútili nastúpiť desiatky ľudí. V Chabarovsku na Ďalekom východe podľa videa zverejneného na sociálnych sieťach jeden z demonštrantov kričal "Nie vojne - že sa nehanbíte", načo ho zadržali dvaja policajti. Ich kolegovia prostredníctvom megafónov ľudí upozorňovali, že sú na nepovolenom zhromaždení a vyzývali ich, aby sa rozišli.

Reuters uvádza, že ruské ministerstvo vnútra v sobotu upozornilo, že poriadkové sily zabránia akémukoľvek nepovolenému zhromaždeniu a že ich usporiadatelia za to budú pohnaní na zodpovednosť. Väznený opozičník Navalnyj vyzval, aby sa dnes v Rusku aj inde vo svete konali protesty proti vojenskému útoku proti Ukrajine, ktorý ruský prezident Vladimír Putin začal 24. februára. "Kvôli Putinovi Rusko teraz pre mnoho ľudí predstavuje vojnu," uviedol Navalnyj v piatok. "Tak to nie je: tým kto napadol Ukrajinu, bol Putin, a nie Rusko," dodal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia..sk

Reuters uvádza, že ruské štátne médiá o protestoch podávajú len málo informácií. Agentúra RIA naopak zverejnila zábery stúpencov ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorí prechádzali Moskvou s ruskými vlajkami a ukazovali písmená Z a V používané ruskými jednotkami na Ukrajine na označovanie vojenskej techniky. Agentúra TASS spomenula, že sa na sociálnych sieťach objavili výzvy na demonštrácie proti "špeciálnej vojenskej operácii", ako Moskva označuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Inak o protestoch v súlade s ruskými úradmi hovorí ako o "nepovolených akciách".

"Občania Ruska, pre vás to nie je len vojna za mier! Je to vojna aj za vašu krajinu," povedal ukrajinský prezident Zelenskyj v televíznom prejave, v ktorom prešiel z ukrajinčiny do ruštiny. "Ak budete teraz mlčať, prehovorí za vás neskôr vaša bieda a odpoveďou na ňu budú len represie," odkázal Zelenskyj. Rovnako ako Ukrajinci aj Rusi teraz podľa neho čelia voľbe "medzi životom a otroctvom".

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell na twitteri napísal, že sa Rusko stále viac posúva smerom k autoritárstvu. Vojna na Ukrajine na Rusko podľa neho dopadá v podobe cenzúry a systematických represií voči médiám, novinárom a mimovládnym organizáciám.

V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu dnes rezignoval na svoje posty v moskovskom Veľkom divadle a v orchestri vo francúzskom Toulouse ruský dirigent Tugan Sochijev. Vo vyhlásení uviedol, že bol prinútený urobiť "neprijateľné rozhodnutie" medzi ruskými a francúzskymi hudobníkmi, a rozhodol sa preto opustiť obe zoskupenia. Hoci výslovne nespomenul vojnu na Ukrajine, zdôraznil, že nikdy nepodporoval žiadny ozbrojený konflikt.