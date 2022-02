VIDEO Mladí programátori, herci či manažéri: Nemali skúsenosť so zbraňami, dnes idú so samopalmi do ukrajinských ulíc!

KYJEV - Chvíle, ktoré sme si všetci mysleli, že v 21. storočí nebudeme zažívať, no predsa je to tu. Ukrajina bojuje ako lev s ruskými okupačnými vojskami, ktoré ju vo štvrtok napadli a okrem profesionálnych vojakov musia pridať pomocnú ruku aj obyčajní občania Ukrajiny. V Kyjeve je to momentálne naladené mimoriadne vojnovo a občania sú pripravení obetovať aj vlastné životy za ochranu vlastnej krajiny a jednotliví ľudia na uliciach Kyjeva vysvetľujú, prečo sa rozhodli zobrať do rúk zbrane a pomôcť krajine. Viaceré slová obyčajných civilistov, ktorí nikdy predtým nedržali zbrane, vyznievajú mimoriadne smutne a až neuveriteľne.

Dojímavé príbehy v uliciach natočil americký denník New York Times. Medzi mladými ľuďmi, ktorí sa chystajú na pouličné boje v Kyjeve je množstvo jedincov, ktorí nemajú žiadnu predchádzajúcu skúsenosť ani len so zbraňami v ruke, nieto ešte s vojnou. No napriek tomu v ich očiach je vidieť jasnú iskru a odhodlanie brániť vlastnú krajinu a pomôcť tak profesionálnym vojakom v boji s ruskými okupantami.

Máme vôbec na výber? Ani nie, tvrdí mladík

Jedným z nich je aj Hlib Bondarenko, počítačový programátor. "Sme v Kyjeve, kde ľudia čakajú, aby dostali svoje zbrane na boj s ruskými okupantami. Nemáme dôvod myslieť si, že to celé tak skoro skončí. Podľa mňa je ich jasným cieľom to, aby zabrali celú krajinu a zničili všetko, čo tu milujem. Som len obyčajný civilista a len ťažko by ste u mňa hľadali skúsenosti s vojnou, či niečím podobným. Najskôr som sa skutočne nechcel zúčastňovať na niečom takom, no nemám veľmi na výber, pretože toto je môj domov," povedal Bondarenko.

Medzi ďalšími, ktorí sa chystajú na uličné boje je aj herec Zakhar Nechypor. "Moja motivácia je jasná. Je to lepšie ako len tak vysedávať doma a čakať na to, kým vás napadnú. Kto iný, ako my to môže zmeniť?" položil rétorickú otázku herec.

Biznis manažérka Olena Sokolanová je jednou z mála žien, ktoré sa napriek vojnovému stavu rozhodli ostať v Kyjeve a zabojovať o domovinu. "Keď som počula výbuchy, v tom momente som vedela a rozhodla sa, že som pripravená. Som dospelá žena, zdravá a je to moja zodpovednosť," povedala Sokolanová.

Do ulíc idú aj študenti

Medzi odhodlanými civilistami, ktorí chcú bojovať za Ukrajinu je aj mladý študent Stepan. "Teraz, keď sme zatlačení do istej časti Kyjeva, pripravujeme sa na boje v uliciach. Hovoria nám, ako konať v skupinách, no aj keď ste sami, na čo reagovať a ako na to reagovať," popisuje dianie na ulici študent.

"Ľudia nás veľmi podporujú. Povzbudzujú nás. Nevidel som jediného človeka, ktorý by bol nervózny z toho, že sme vyzbrojovaní. Na druhú stranu, čím viac Ukrajincov je ozbrojených už teraz, tým lepšie budú naši občania spávať," povedal starší civilista Sergyi, ktorý sa tiež zapája do prípadných bojov v uliciach.