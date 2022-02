Ak bude Západ ďalšej útočiť na Bielorusko, budem večným prezidentom, vyhlásil Lukašenko

"Ak to bude potrebné, ak naši oponenti a rivali urobia nejaké hlúpe kroky, nasadíme nielen jadrové zbrane, ale aj superjadrové – perspektívne, aby sme bránili naše územie," zdôraznil Lukašenko podľa agentúry BelTA. Lukašenko to vyhlásil počas inšpekčnej návštevy na cvičisku pri meste Asipovičy, kde sa oboznámil s priebehom bielorusko-ruského cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022. V súvislosti s ním informoval, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budú v piatok diskutovať o ďalšom postupe týkajúcom sa spoločnej skupiny vojsk. Dodal, že "obrojené sily tu budú tak dlho, ako to bude potrebné. Toto je naša zem, naše územie".

Na otázku, či je potrebné ponechať v Bielorusku časť ruského vojenského personálu, ktorý sa zúčastňuje na cvičeniach, na dlhšie obdobie aj po ich skončení, Lukašenko odpovedal: "Ak má zmysel držať tu ruských vojakov, necháme si ich tak dlho, ako to bude potrebné". Znova zdôraznil, že "toto je naše územie a my sa rozhodujeme". Poukázal na to, že "Američania presúvajú tisíce svojich vojakov do Poľska" a nepýtajú si povolenie od Bieloruska či Ruska. "Prečo by sme sa mali niekoho pýtať?... Dokedy to bude potrebné, dovtedy tu budú jednotky Bieloruska a Ruska... aby sme všetkým ukázali, že sme pripravení brániť sa," vyhlásil Lukašenko.

Pripomenul, že spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie bolo vopred dohodnuté a v súvislosti s úvahami o termíne vpádu Ruska na Ukrajinu – podľa amerických tajných služieb k nemu mohlo dôjsť 16. februára – Lukašenko vyhlásil, že "Američania musia uznať, že majú nanič rozviedku". Poukázal aj na to, že i "na samotnej Ukrajine, uvedomujúc si ekonomické dôsledky všetkej tej vojenskej hystérie a eskalácie, začali hovoriť, že vojna nebude". "Bola to len šaškáreň. A Západ spolu s vedením Ukrajiny musia priznať, že šliapli vedľa a, jemne povedané, urobili si hanbu," vyhlásil podľa agentúry BelTA bieloruský líder.

Bielorusko by mohlo nainštalovať ruské protilietadlové raketové systémy

Lukašenko súčasne pripustil, že Bielorusko by mohlo na svojom území nainštalovať ruské protilietadlové raketové systémy S-400 a rozmiestniť ich "niekde na východ od Minska alebo pri Minsku". "A uvidíme, čo sa deje v Kyjeve, za Varšavou a tak ďalej," vyhlásil Lukašenko s tým, že pre obranné potreby Bieloruska zároveň postačujú komplexy S-300. Naznačil súčasne aj ďalšie možnosti spolupráce s Ruskom v obrannej oblasti.

Lukašenko súčasne upozornil, že ak bude Západ pokračovať v útokoch na Bielorusko, on zostane "večným prezidentom". Ak však Západ, "predovšetkým Američania", prestanú "držať Bielorusko na muške" a nedôjde k udalostiam ako v roku 2020, keď vyhlásenie Lukašenka za víťaza kontroverzných prezidentských volieb viedlo v krajine k masovým protestom, k zmene dôjde zákonne a skôr, "než chcete vy alebo oni".