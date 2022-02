Poisťovne nechcú kryť udalosti spojené s letmi na Ukrajinu: Krajina neodporúča lety nad Čiernym morom

"Najväčšie poistné spoločnosti sveta 12. februára 2022 informovali ukrajinské letecké spoločnosti, že o 48 hodín prestanú kryť poistné udalosti letov v ukrajinskom vzdušnom priestore. Toto rozhodnutie súvisí so zvyšujúcim sa rizikom vojenskej invázie," uviedla SkyUp vo vyhlásení zverejnenom na jej oficiálnej webovej stráne.

Aerolínie zároveň dodali, že situácia sa už rieši "na štátnej úrovni", pričom ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru zvoláva naliehavé stretnutie s cieľom nájsť riešenie, ako umožniť aerolíniám naďalej lietať na Ukrajinu. Tento rezort pritom už skôr informoval, že ukrajinský vzdušný priestor ostáva otvorený. Agentúra TASS v nedeľu informovala, že niekoľko európskych a amerických leteckých spoločností v nedeľu zrušilo svoje lety smerujúce na Ukrajinu, čo majú dokazovať informácie na tabuliach na letiskách v Kyjeve a Odese.

Z spomedzi letov smerujúcich na kyjevské medzinárodné letisko Boryspiľ bol zrušený let americkej leteckej spoločnosti Delta Airlines i holandských aerolínií KLM – tie ešte v sobotu informovali, že svoje lety na Ukrajinu rušia, píše TASS. Okrem toho bol podľa ruskej agentúry zrušený aj let spoločnosti Ryanair smerujúci z Kyjeva do poľského mesta Poznaň a v Odese zase zrušili let poľských aerolínií LOT smerujúci do Varšavy.

Ukrajinská letecká spoločnosť SkyUp – jej let smerujúci z Madeiry do Kyjeva musel v sobotu pristáť v moldavskej metropole Kišiňov – zase pozastavila predaj leteniek na lety, ktoré sa majú uskutočniť od 14. do 16. februára. Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka nemá v súčasnoti zmysel zavárať ukrajinský vzdušný priestor, pričom súčasnú situáciu spojenú s rušením letov prirovnal k "čiastočnej blokáde".

Ukrajina odporučila leteckým spoločnostiam, aby nelietali nad Čiernym morom

Ruské námorníctvo v sobotu informovalo, že spustilo rozsiahle cvičenie v Čiernom mori. Podľa ruského ministerstva obrany sa na ňom zúčastňuje vyše 30 plavidiel. "Od zajtra odporúčame aerolíniám, aby nad touto oblasťou (Čiernym morom) nelietali a aby si vzhľadom na súčasnú situáciu dopredu naplánovali optimálne trasy," uviedla ukrajinská štátna služba pre leteckú prevádzku. Zároveň tiež dodala, že ukrajinský vzdušný priestor ostáva aj naďalej otvorený.

Podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka nemá v súčasnosti zmysel zavárať ukrajinský vzdušný priestor v súvislosti s hromadením ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc. Reagoval tak na správy o tom, že holandská letecká spoločnosť KLM pozastavuje lety na Ukrajinu, pričom jej lietadlá nebudú nad Ukrajinou ani prelietať. Podobný krok pritom zvažuje aj nemecká letecká spoločnosť Lufthansa.

Galéria fotiek (2) Ruské lode v Čiernom mori

Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP, File

Ukrajinská letecká spoločnosť SkyUp potvrdila v nedeľu správy ukrajinských médií o tom, že medzinárodné poistné spoločnosti odmietajú z obáv pred vojenskou inváziou poisťovať stroje lietajúce v ukrajinskom vzdušnom priestore. Niekoľko európskych i amerických spoločností pritom už niektoré svoje lety smerujúce na a z Ukrajiny v nedeľu zrušilo, píše agentúra TASS.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varovali, že ruská invázia na Ukrajinu môže začať kedykoľvek, a to aj pred koncom zimných olympijských hier, ktoré sa v súčasnosti konajú v Pekingu a končia 20. februára. Rusko opakovane poprelo, že plánuje na Ukrajinu zaútočiť a varovania o blížiacej sa invázii označilo za "hystériu", píše Reuters.