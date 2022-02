KYJEV - Ukrajina nevidí zmysel v uzatvorení svojho vzdušného priestoru v súvislosti s eskaláciou napätia a správami o blížiacej sa ruskej invázii. Vyhlásil to v nedeľu poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Najdôležitejšie je, že sama Ukrajina nevidí zmysel v uzatvorení oblohy. Je to nonsens. Podľa môjho názoru to trochu pripomína čiastočnú blokádu. Ak sa konkrétne letecké spoločnosti rozhodnú prekonfigurovať letecký poriadok, nebude to súvisieť s rozhodnutím alebo politikou našej krajiny," uviedol Podoľak. Poradca ukrajinského prezidenta takto reagoval na správy o tom, že holandská letecká spoločnosť KLM pozastavila lety na Ukrajinu a prelety svojich lietadiel cez ukrajinský vzdušný priestor.

Okrem toho tiež v nedeľu informovali ukrajinské aerolínie SkyUp, že ich lietadlo smerujúce z portugalského ostrova Madeira do Kyjeva muselo pristáť v moldavskej metropole Kišiňov. Írska spoločnosť, ktorá lietadlo vlastní a aerolíniám ho prenajíma, totiž nedovolila, aby vstúpilo do vzdušného priestoru Ukrajiny.

Vzdušný priestor ostáva otvorený

Ukrajinský spravodajský portál strana.news v sobotu tiež informoval, že môže prísť k faktickému uzatvoreniu ukrajinského vzdušného priestoru. Podľa nemenovaných zdrojov z oblasti letectva, ktoré cituje tento portál, medzinárodné poistné spoločnosti od pondelka nebudú leteckým spoločnostiam kryť poistné udalosti pri preletoch nad Ukrajinou.

Medzitým ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru na sociálnej sieti Facebook informovalo, že ukrajinský vzdušný priestor ostáva otvorený, píše agentúra RIA Novosti. "Obloha nad Ukrajinou ostáva otvorená. Informácie o zatvorení vzdušného priestoru Ukrajiny nezodpovedajú skutočnosti. Zatvorenie vzdušného priestoru je výsostným právom Ukrajiny a takéto rozhodnutie prijaté nebolo," uviedol rezort.