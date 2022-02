KORONAVÍRUS Francúzsko ruší povinnosť negatívneho testu pre zaočkovaných cestujúcich

PARÍŽ - Francúzska vláda v piatok oznámila, že ruší podmienku negatívneho testu na koronavírus pre všetkých zaočkovaných cestujúcich, prichádzajúcich do krajiny. Informáciu priniesla agentúra AFP.

Od soboty bude "doklad o očkovaní stačiť na to, aby ste prišli do Francúzska z ktorejkoľvek krajiny, rovnako ako tomu bolo pred rozšírením variantu Omicron," uvádza sa vo vyhlásení francúzskej vlády. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že tento krok súvisí s "novou fázou pandémie, ktorá je vo väčšine krajín charakteristická prevahou variantu Omicron a vyššou mierou zaočkovanosti“.

Nezaočkovaní cestujúci sa stále budú musieť preukázať negatívnym testom, no ďalšie opatrenia, ako napr. povinné testovanie pri príchode do Francúzska a karanténa, budú od soboty zrušené, ak prídu zo "zelenej krajiny," dodáva sa vo vládnom vyhlásení. Nezaočkovaní cestujúci, prichádzajúci do Francúzska z "oranžových krajín", však budú naďalej potrebovať nevyhnutný dôvod na návštevu Francúzska a po príchode budú musieť absolvovať test na koronavírus.

Až do soboty platný režim testovania zaviedlo Francúzsko v decembri s cieľom zamedziť šíreniu Omicronu a prudkému nárastu počtu infikovaných koronavírusom.