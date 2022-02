Viaceré štáty vyzvali svojich občanov na urýchlený odchod z Ukrajiny: Invázia hrozí už budúci týždeň!

KYJEV - Británia, Holandsko, Japonsko a Lotyšsko dnes nasledovali USA a vyzvali svojich občanov, aby kvôli zhoršenej bezpečnostnej situácii urýchlene odcestovali z Ukrajiny. Necestovať do tejto krajiny radí svojim občanom aj Izrael. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ministerstvo zahraničia USA vo štvrtok večer vyzvalo amerických občanov, aby bezodkladne opustili Ukrajinu a do krajiny nejazdili. Odporúčanie odôvodnilo zvýšenou hrozbou ruskej vojenskej agresie a tiež šírením ochorenia COVID-19.

Británia dnes odporučila svojim občanom, aby Ukrajinu opustili, kým na to môžu ešte využiť komerčné prostriedky. Zároveň varovala pred akýmikoľvek cestami do tejto krajiny. Hromadenie ruských síl pri hranici s Ukrajinou od januára podľa britskej vlády zvýšilo hrozbu vojenského zásahu, informovala agentúra Reuters. Ak sa predsa len niektorí britskí občania rozhodnú na Ukrajine zostať, mali by podľa Londýna zostať v strehu, sledovať médiá a odporúčania britského ministerstva zahraničia a uistiť sa, že majú platné cestovné doklady.

Britský premiér Boris Johnson dnes pri virtuálnom rokovaní s lídrami USA, Talianska, Poľska, Rumunska, Francúzska, Nemecka, NATO, Európskej rady a Európskej komisie podľa svojej kancelárie v súvislosti so situáciou na Ukrajine vyjadril obavy o bezpečnosť v Európe. Johnson podľa toho istého oznámenia hovoril o tom, že spojenci v NATO "musia dať úplne jasne najavo, že ak Rusko urobí zničujúce a deštruktívne rozhodnutie napadnúť Ukrajinu, bude pripravený veľký balík ekonomických sankcií".

Svojich občanov vyzvalo aj Holandsko

Holandská rozhlasová stanica BNR uviedla, že Holandsko chce premiestniť svoju diplomatickú misiu z Kyjeva do Ľvova na západe Ukrajiny. Japonské ministerstvo zahraničia výzvu občanom na okamžité opustenie Ukrajiny doplnilo informáciou, že v súčasnej dobe sa v tejto krajine zdržiava okolo 150 Japoncov. Neotáľať s odchodom z Ukrajiny odporučila svojim spoluobčanom aj lotyšská diplomacia. Upustiť od cestovania na Ukrajinu dnes vyzvalo aj izraelské ministerstvo zahraničia. Izraelcom, ktorí v tejto krajine sú, zároveň odporučilo, aby sa "vyhli oblastiam, kde panuje napätie". Ministerstvo zároveň oznámilo, že začalo s evakuáciou rodín personálu veľvyslanectva v Kyjeve.

Česká diplomacia podľa hovorkyne Lenky Do situáciu každý deň detailne sleduje. Podobné odporúčanie ako spomínané krajiny ale Česko zatiaľ nevydalo. Na svojej internetovej stránke Černínsky palác okrem iného českým občanom odporúča necestovať do pohraničných oblastí Ukrajiny na východe a severe krajiny a radí im, aby sa pri pobyte na Ukrajine registrovali v systéme DROZD.

Rusko na svojom území pri ukrajinských hraniciach zhromaždilo zhruba 100-tisíc vojakov a ďalších vyslalo do Bieloruska, kde vo štvrtok začalo spoločné cvičenie. Západné krajiny už niekoľko týždňov upozorňujú na možnú ruskú inváziu do susednej krajiny. Moskva podobné obvinenia odmieta. Tvrdia tiež, že sa ruskí vojaci po desaťdňovom cvičení v Bielorusku vrátia späť do Ruska.

Invázia by sa mohla začať čoskoro

Rusko už má v tejto chvíli dostatok síl na uskutočnenie veľkej vojenskej operácie proti Ukrajine a útok sa môže začať každým dňom, povedal v piatok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Informuje o tom na základe brífingu prenášaného z Washingtonu prostredníctvom online prenosu.

Sullivan bez uvedenia konkrétnych dôkazov povedal, že každý Američan, ktorý sa nachádza na Ukrajine, by mal odísť v priebehu nasledujúcich 24 až 48 hodín. Dodal, že americké spravodajské služby sa domnievajú, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol nariadiť inváziu ešte pred koncom zimných olympijských hier v Pekingu a že je možný rýchly útok aj na metropolu Kyjev.

Ruská invázia by sa mohla podľa poradcu mohla začať bombardovaním. "Ak sa útok odohrá, pravdepodobne sa začne leteckým bombardovaním a raketovými útokmi, ktoré by zjavne mohli usmrtiť civilistov," upozornil Sullivan.

USA pošlú do Poľska vojakov

Spojené štáty v nadchádzajúcich dňoch pošlú do Poľska ďalších 3000 vojakov. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na štyroch nemenovaných činiteľov. Informácie z Washingtonu očividne súvisia s obavami z možnej bezprostredne hroziacej ruskej agresie voči Ukrajine.

Americký minister zahraničia Antony Blinken dnes upozornil, že invázia ruských síl na Ukrajine môže začať kedykoľvek, a to aj v čase konania zimných olympijských hier, ktoré končí 20. februára. Bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan okrem toho vyzval Američanov, ktorí ešte sú na Ukrajine, aby do 48 hodín odcestovali.