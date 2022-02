Britská ministerka Trussová pricestovala do Ruska: Opäť spomínala sankcie

MOSKVA - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová pricestovala v stredu do Moskvy. Predstaviteľov Ruska chce varovať pred "vážnymi následkami" v prípade vojenského útoku na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.

"Rusko má na výber. Dôrazne ho vyzývame, aby sa angažovalo, deeskalovalo a zvolilo si cestu diplomacie," vyhlásila Trussová. Ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin predtým vystríhal Trussovú a ministra obrany Bena Wallacea, ktorý s ňou tiež cestoval, aby v rámci návštevy nepokračovali v "sankčnej rétorike". "Ak sa chystajú do Ruska na to, aby nám ešte raz pohrozili sankciami, tak to nemá zmysel... V takom prípade bude náš dialóg a rozhovor v Moskve pravdepodobne veľmi krátky," upozornil Kelin.

Niektorí európski lídri začali v posledných dňoch vyjadrovať nádej, že hrozba otvorenej vojny postupne pominula vďaka intenzívnemu diplomatickému úsiliu, komentuje AFP. Návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Rusku priniesla "určité zmiernenie napätia", vyhlásil v utorok šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu povedal, že súčasné intenzívne diplomatické úsilie Západu viedlo k "pokroku".

Západné krajiny posilnili vojenskú podporu Ukrajiny

Západné krajiny posilnili vojenskú podporu Ukrajiny v súvislosti s obavami z možnej ruskej invázie. Rusko rozhodne popiera, že by sa chystalo zaútočiť na Ukrajinu. Žiada však bezpečnostné záruky od USA a Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré zahŕňajú aj požiadavku, aby sa Ukrajina nestala súčasťou NATO.