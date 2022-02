WHO oznámila 500-tisíc úmrtí na KORONAVÍRUS od objavenia omikronu: Je to naďalej nebezpečné

Epidemiológ WHO Abdi Mahamud povedal, že od vyhlásenia omikronu za znepokojujúci variant koncom novembra minulého roka celosvetovo potvrdili 130 miliónov prípadov nákazy a 500.000 úmrtí. Omikron sa rýchlo stal vo svete po variante delta prevládajúcim variantom koronavírusu, pretože je nákazlivejší, hoci sa zdá, že spôsobuje menej závažný priebeh ochorenia.

Omikron je miernejší

"V čase účinných vakcín je smrť pol milióna ľudí naozaj niečo vážne," uviedol Mahamud naživo na kanáloch WHO na sociálnych sieťach. "Aj keď každý vraví, že omikron je miernejší, zabúda sa na to, že od zistenia tohto variantu zomrelo pol milióna ľudí. Je to viac než tragédia," dodal. Maria Van Kerkhoveová, technická šéfka WHO pre covid, vyhlásila, že už len samotný počet prípadov nákazy omikronom je "ohromujúci", pričom skutočný počet prípadov a úmrtí je zrejme oveľa vyšší než tieto známe čísla.

Koronavírus je naďalej nebezpečný

"Predchádzajúce vrcholy vyzerajú oproti tomuto takmer plocho," upozornila. "Stále sme uprostred pandémie. Dúfam, že sa blížime k jej koncu. Mnoho krajín ale ešte neprekonalo vrchol omikronu," doplnila. Van Kerkhoveová uviedla, že ju mimoriadne znepokojuje, že počty úmrtí sa zvyšovali niekoľko týždňov za sebou. "Tento koronavírus je naďalej nebezpečný," zdôraznila. WHO pozoruje štyri subvarianty omikronu. Kým subvariant BA.1 prevláda, BA.2 je prenosnejší a očakáva sa, že bude tvoriť čoraz väčší podiel v prípadoch omikronu.

Covid usmrtil celosvetovo takmer 5,75 milióna ľudí

Podľa Van Kerkhoveovej zatiaľ nič nenaznačuje, že subvariant BA.2 vedie k závažnejšiemu priebehu covidu než BA.1, ale expertka zdôraznila, že zhromažďovanie dôkazov o tom je ešte len "v začiatkoch". Mahamud dodal, že zatiaľ nie je známe, či sa človek môže nakaziť oboma subvariantmi BA.1 a BA.2 zároveň. Covid usmrtil celosvetovo takmer 5,75 milióna ľudí od decembra 2019, keď sa prvýkrát objavil v Číne, ako ukazuje výpočet agentúry AFP z utorka, vychádzajúci z oficiálnych zdrojov. Vo svete bolo podaných takmer 10,25 miliardy dávok vakcín proti koronavírusu.