Polícia rozbila kult kastrácie: Nechutné detaily, penisy servírovali za vyše 900 eur!

Policajné zložky vpadli do nehnuteľnosti vo Finsbury Park v severnej časti Londýna, kde strávili tri dni prehľadávaním počítačov a iných komunikačných zariadení. Vyšetrovanie odhalilo skupinu mužov, ktorí sa pravdepodobne inšpirovali asexuálnym japonským šéfkuchárom Sugiyamom. Pred deviatimi rokmi mu ako 23-ročnému odstránili penis a semenníky, ktoré potom ponúkal hosťom na špeciálnom večierku v japonskej štvrti Suginami.

Kastrácia sa vykonávala v suteréne bytu a nahrávala sa na video. Sledovať ju mohli ľudia za poplatok prostredníctvom súkromného účtu na Twitteri. Bezpečnostné zložky zadržali 44-ročného Nóra, ktorý si dal ako vodca skupiny prezývku "The Eunuch Maker". Bol obvinený zo sprisahania a ťažkom ublížení na zdraví. Okrem neho bolo zatknutých ďalších šesť ľudí. Táto bizarná skupina mala prezývku "Nullo" (žiadne pohlavné orgány) a jej členovia sa stretávali online. Počas vyšetrovania poskytol informácie aj sused z vedľajšieho pozemku: "Bolo to všetko veľmi čudné. Pred bytom stáli niekoľko dní policajné autá. Všetko balili do plastových vriec, vyzeralo to ako počítače a notebooky."

Najprv to chcel zjesť sám

Semenníky boli na tanieri ozdobené hubami a petržlenovou vňaťou. Mao, ktorý vystupoval pod prezývkou HC, sa vyjadril, že pôvodne uvažoval o konzumácii vlastného penisu. Nakoniec sa však rozhodol, že ho bude servírovať hosťom. Genitálie si uvaril sám pod dohľadom šéfkuchára. Hostia boli dokonca nútení podpísať vyhlásenie, takže v prípade ochorenia po zjedení genitálií nemohli nikoho žalovať.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Spočiatku mal byť penis ponúknutý len v rámci jedného jedla za 800 libier (944 eur), no nakoniec bol pokrájaný a podávaný viacerým hosťom. Mao na Twitteri napísal: "Ponúkam svoje mužské pohlavné orgány (penis, semenníky, miešok) ako jedlo za 800 libier. Som Japonec. Som otestovaný na všetky pohlavné choroby. Orgány som používal ako normálny heterosexuál. Nedostával som žiadne lieky na hormonálnu liečbu. Dostane ich prvý záujemca. Jedlo pripravím podľa jeho požiadaviek."

Večierka, kde sa podávalo toto nechutné jedlo, sa zúčastnilo sedemdesiat ľudí. Okrem Maových genitálií sa podávalo aj hovädzie mäso a krokodíl. Podľa hovorcu metropolitnej polície boli "obžalovaný vodca skupiny aj ďalší šiesti jeho komplici prepustení na kauciu".