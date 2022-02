Ukrajinskí vojaci cvičili so strelami z USA: Dodávky vojenskej pomoci pokračujú

Vojaci, niektorí v bielom maskovacom oblečení, odpaľovali rakety alebo len stáli a pozorovali akciu, popritom vojenské vozidlá jazdili cez zasneženú krajinu. Ukrajina dostala od USA plné lietadlá vojenskej pomoci, pretože sa pripravuje na prípadný útok. Rusko totiž v posledných týždňoch zhromaždilo pri ukrajinských hraniciach desaťtisíce vojakov. Moskva popiera, že plánuje vpád na Ukrajinu.

