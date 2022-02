Pentagón potvrdil, že americké ministerstvo obrany vyšle ďalších vojakov do Európy

WASHINGTON - Americké ministerstvo obrany v stredu oficiálne oznámilo, že vyšle ďalších vojakov do Európy. Informujeme o tom na základe tlačového brífingu Pentagónu.

"Tisíc vojakov aktuálne rozmiestnených v Nemecku pôjde do Rumunska v nasledujúcich dňoch. Ide o časť pechotnej eskadry Stryker, ktorá sa pripojí k zhruba 900 americkým jednotkám, ktoré už v Rumunsku sú... Ďalších zhruba 2000 vojakov z USA presunieme do Poľska. Ďalšia jednotka pôjde do Nemecka," uviedol hovorca ministerstva obrany John Kirby. Podľa neho je tento krok reakciou na aktuálne bezpečnostné prostredie v Európe.

Biden sa vyjadril jasne

"Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme posilnili obranné pozície na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Prezident USA Biden sa vyjadril jasne, že Spojené štáty budú reagovať rozhodne na hrozbu pre európsku bezpečnosť," vyhlásil Kirby a zdôraznil, že nepôjde o "permanentné rozmiestnenie" vojsk v spomínaných štátoch a že vojaci nepôjdu na Ukrajinu, ktorá sa cíti byť ohrozená ruskými jednotkami rozmiestnenými v blízkosti hraníc. "Tieto (americké) jednotky nebudú bojovať na Ukrajine, ale budú zabezpečovať robustnú ochranu pre našich spojencov v rámci NATO," povedal hovorca Pentagónu a dodal, že presun jednotiek odsúhlasilo Nemecko aj Poľsko.

John Kirby zároveň dodal, že Spojené štáty sú v prípade potreby ochotné vyslať do Európy ďalšie jednotky. "Americká armáda má v stave pohotovosti ďalších 8500 vojakov (na území USA). Tieto jednotky zatiaľ neplánujeme vyslať, avšak v prípade potreby sú pripravené posilniť sily rýchleho nasadenia NATO (NRF)," spresnil Kirby.

Ďalšie rozmiestnenie jednotiek americkej armády

Americký prezident Joe Biden oficiálne schválil ďalšie rozmiestnenie jednotiek americkej armády vo východnej Európe a očakáva sa, že ministerstvo obrany USA (Pentagón) ešte v stredu oznámi, že vojaci budú rozmiestnení už "v najbližších dňoch". Informovala o tom na základe informácií, ktoré zverejnila spravodajská televízia CNN. Americký súkromný vysielateľ sa odvolal na nemenových predstaviteľov tamojšej administratívy.

Podľa doteraz oficiálne nepotvrdených správ sa má premiestniť zhruba 2000 amerických vojakov do Poľska. Ďalších niekoľko tisíc má smerovať do "juhovýchodných" členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane Rumunska, uviedli zdroje CNN. Nasadenie jednotiek je podľa nemenovaných predstaviteľov americkej vlády "prejavom podpory spojencom NATO, ktorí sa cítia ohrození ruskými vojenskými krokmi".

Americká armáda uviedla vojakov v USA do stavu zvýšenej pohotovosti

Americká armáda podľa CNN už uviedla zhruba 8500 vojakov v USA do stavu zvýšenej pohotovosti pre prípad, že by boli potrební v Európe. CNN však pripomína, že Spojené štáty už majú na starom kontinente desaťtisíce vojakov, ktorých môžu využiť na ďalšie nasadenie u východoeurópskych spojencov. Jednotky budú podľa nemenovaných predstaviteľov pôsobiť na "bilaterálnom základe" so svojimi hostiteľskými krajinami, keďže NATO zatiaľ neaktivovalo sily rýchleho nasadenia (NRF).

Rusko pokračuje v sústreďovaní svojich jednotiek v blízkosti Ukrajiny

CNN už minulý týždeň informovala, že "hŕstka spojencov" v rámci NATO viedla diskusie o nasadení tisícov vojakov do východoeurópskeho priestoru. Prezident Biden ešte minulý piatok povedal, že americké vojenské sily presunie "v najbližšom čase", keďže Rusko pokračuje v sústreďovaní svojich jednotiek v blízkosti Ukrajiny, čo vyvoláva obavy z invázie.

Rozhodnosť Západu znižuje riziko rusko-ukrajinskej vojny

Čím viac rozhodnosti Západ prejaví v prebiehajúcom rusko-ukrajinskom konflikte, tým menšia je pravdepodobnosť vojny, vyhlásil v stredu líder vládnej poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v interview pre tlačovú agentúru PAP. Kaczyňski povedal, že situácia okolo Ukrajiny je pre Západ veľmi ťažkou skúškou, a poznamenal, že ak sa Západ prejaví v konflikte ako tá slabšia strana, Rusko to bude vnímať ako "zelenú" pre svoj ďalší expanzionizmus (rozpínanie na úkor iného geografického priestoru, štátu atď.).

"Západ, vrátane Poľska, stojí pred veľmi dôležitou skúškou. Ak v nej zlyhá, otvorí to cestu ďalšiemu ruskému expanzionizmu. Čím ráznejší bude Západ vo svojom postoji, tým menšie sú šance na vojnu," citovala PAP Kaczyňského. K nedávnemu tvrdeniu ukrajinského ministra obrany, že ozbrojený konflikt Ukrajiny a Ruska postihne Poľsko výrazne viac než ostatné krajiny, Kaczyňski povedal, že Poľsko sa pravdepodobne stane cieľom utečencov.

Na Rusko treba uvaliť ekonomické aj osobné sankcie

Vysvetlil, že na Rusko, ruského prezidenta Vladimira Putina a oligarchov je potrebné uvaliť sankcie, a to nielen ekonomické, ale aj osobné. "Obávajú sa možnosti, že na Putina budú uvalené sankcie," dodal Kaczyňski.