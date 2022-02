Provokácia na hraniciach: Bielorusko v noci strieľalo na územie Poľska!

Na úseku bieloruskej Pohraničnej stráže v Białowieżi (Bieloveža) vystrelili vojaci zo signálnej zbrane. Strela však dopadla na poľskej strane. Informoval o tom poľský portál Wiadomosci s odvolaním sa na nadporučíčku a hovorkyňu poľskej Pohraničnej stráže Annu Michalsku. Tá zdôrazňuje, že z bieloruskej strany nešlo o prvý takýto krok. Navyše je presvedčená, že to prispelo k eskalácii situácie na hranici Poľska a Bieloruska. "Prispelo to k ďalšej provokácii. Pokiaľ strieľajú zo signálnych zbraní, neviem, či ide o ostré alebo slepé náboje. Takéto akcie by sa v pohraničí nemali vôbec odohrať. Strela dopadla neďaleko poľskej základne, čo len vyvoláva ďalšiu eskaláciu," poznamenala.

Problém s utečencami

Poliaci sa okrem toho musia vysporiadať aj s utečencami, ktorí sa do krajiny presúvajú nelegálne. Len za včerajší deň ich bolo 39. Od začiatku roka eviduje Poľsko 1024 pokusov o nelegálne prekročenie hraníc medzi Poľskom a Bieloruskom. Od 1. decembra 2021 do 1. marca 2022 je zakázané zdržiavať sa v blízkosti hranice s Bieloruskom. Opatrenia zahŕňajú 115 miest Podleského a 68 lokalít Lubelského vojvodstva.