Mrazy na severozápade Sýrie usmrtili dve dojčatá: Krutá smrť v táboroch pre vysídlených ľudí

Doktor Mázin Taláwí, primár nemocnice v meste Haranbúš v severozápadnej provincii Idlib, potvrdil úmrtia dvoch dojčiat, ktoré pochádzali z neďalekých táborov pre vysídlených ľudí. Fátima Muhammad al-Mahmúdová mala sedem dní, Amína Muhammad Salámaová zomrela vo veku dva mesiace. V meste Haranbúš žije približne 7000 obyvateľov, v okolitých táboroch sa nachádza 70.000 ľudí. Podľa slov Taláwího je nemocnica preplnená prípadmi spôsobenými mrazivým počasím.

"Celá nemocnica má len 15 lôžok pre deti a osem postieľok. Priestor je tesný a my už nedokážeme urobiť viac," dodal primár. Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá sídli v Británii a monitoruje vojnu v Sýrii, tiež potvrdila úmrtia dojčiat. SOHR vyzvala medzinárodné spoločenstvo a humanitárne organizácie, aby pomohli vysídleným ľuďom žijúcim v týchto táboroch.

Rekordné mrazy a husté sneženie trápi v posledných týždňoch väčšinu Blízkeho východu, od palestínskeho pásma Gazy až po Turecko. Zima a sneženie kruto postihli mnohých chudobných Sýrčanov a Libanončanov. Najmenej jedno dieťa zomrelo v dôsledku podchladenia aj v Libanone.

