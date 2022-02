Dánsko ruší takmer všetky obmedzenia: V Taliansku platia nové opatrenia, týkajú sa cestujúcich z EÚ či ľudí nad 50

K podobnému plošnému zrušeniu opatrení došlo v Dánsku aj vlani v septembri. Boli však postupne znovu zavedené, keď sa v novembri začal v súvislosti so šírením variantu omikron počet infikovaných prudko zvyšovať. Od 1. februára už nie je v Dánsku povinné nosenie rúšok na verejnosti, napríklad pri cestovaní v hromadnej doprave. Opäť sa môžu otvoriť nočné kluby či reštaurácie a pri vstupe do rôznych prevádzok už nebude potrebné predkladať tzv. covidpasy ani negatívny výsledok testu. Bez obmedzení budú môcť prebiehať aj hromadné podujatia.

Naďalej zostávajú v platnosti opatrenia pre osoby prichádzajúce do Dánska

V platnosti aj po 1. februári zostávajú opatrenia pre osoby prichádzajúce do Dánska, ktoré musia pri vstupe do krajiny predkladať potvrdenie o zaočkovaní proti covidu alebo o jeho prekonaní. Nezaočkovaní cestovatelia musia pri príchode zo zahraničia absolvovať test a prípadne sa odobrať aj do karantény, v závislosti od toho, odkiaľ prichádzajú. Tieto obmedzenia by mali platiť ešte štyri týždne.

Okrem toho stále platia odporúčania pre nemocnice a domovy sociálnych služieb, ktoré by mali naďalej od návštevníkov žiadať nosenie rúšok a predkladanie covidpasov. Za posledný týždeň v šesťmiliónovom Dánsku každý deň pribúdalo 33.000 – 47.000 prípadov, čo sú vysoké čísla, ktoré by boli pred súčasnou vlnou omikronu ťažko predstaviteľné, píše DPA.

Počty covidových pacientov zostávajú relatívne nízke

Počty covidových pacientov vo vážnom stave však zostávajú relatívne nízke. K tomu podľa odborníkov prispievajú aj vysoká úroveň zaočkovanosti a miernejšie príznaky, ktoré často charakterizujú ochorenie vyvolané vysokonákazlivým omikronom. Zrušenie prakticky všetkých opatrení od 1. februára avizovala už minulý týždeň dánska premiérka Mette Fredriksenová, podľa ktorej už jej krajina prekonala kritickú fázu pandémie. "Sme pripravení vystúpiť z tieňa koronavírusu. Dať 'zbohom' obmedzeniam a povedať 'vitaj' životu v podobe, akú sme poznali predtým," uviedla Fredriksenová.

V Taliansku platia nové opatrenia

V Taliansku začali od utorka platiť nové protipandemické opatrenia, ktorých súčasťou je aj uvoľnenie obmedzení pre cestujúcich prichádzajúcich z členských krajín EÚ. Tým po novom stačí preukazovať sa pri vstupe do tejto krajiny potvrdením o očkovaní či nedávnom prekonaní covidu. V prípade splnenia tejto podmienky už nemusia predkladať negatívny výsledok test na koronavírus, informuje agentúra DPA.

Začnú sa rozdávať pokuty

Test bol dosiaľ - z dôvodu šírenia vysoko nákazlivého variantu omikron - povinný pre všetky osoby prichádzajúce do Talianska, bez ohľadu na to, či absolvovali vakcináciu alebo prekonali ochorenie COVID-19. Od utorka zároveň začnú v Taliansku sumou 100 eur pokutovať ľudí vo veku 50 a viac rokov, ktorí dosiaľ vakcináciu nepodstúpili alebo už nemajú platný covidpas, hoci sa vo vyhradenom čase mohli dať zaočkovať druhou či už aj treťou dávku vakcíny. Pre osoby v tejto vekovej kategórii je vakcinácia povinná od januára, pripomína DPA.

Takéto opatrenie momentálne platí do 15. júna a vzťahuje sa na všetky osoby, vrátane cudzincov žijúcich v Taliansku, ktorí do tohto termínu dovŕšia minimálne 50 rokov.

Za porušenie pravidiel hrozia vysoké pokuty

Obyvatelia v tejto vekovej kategórii sa potvrdením o absolvovaní očkovania či nedávnom prekonaní covidu budú musieť preukazovať aj na pracovisku. V prípade nesplnenia tejto podmienky im bude nariadená práca z domu. Zamestnancom do 50 rokov bude pri vstupe na pracovisko stačiť aj negatívny výsledok testu na koronavírus. Za porušenie týchto pravidiel hrozia pokuty v rozmedzí od 600 do 1500 eur.

Zmeny v opatreniach nastali aj pri nakupovaní

Zmeny v opatreniach nastali od utorka aj pri nakupovaní. Zákazníci kníhkupectiev, bánk či iných úradov sa musia pri vstupe do týchto zariadení preukazovať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Výnimku majú supermarkety a lekárne. V 60 miliónovom Taliansku je dosiaľ proti covidu zaočkovaných takmer 81 percent obyvateľov.