Tragická nehoda na severe Juhoafrickej republiky: Pri nehode zhorelo v autobuse 16 ľudí

Vodič vozidla typu SUV po prasknutí pneumatiky stratil nad autom kontrolu a čelne sa zrazil s 22-miestnym autobusom, povedal hovorca ministerstva dopravy príslušnej provincie Mike Maringa. Autobus následne vzbĺkol a 16 pasažierov uväznených vo vnútri zhorelo zaživa. Maringa dodal, že pri nehode zahynul aj vodič SUV a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia.

BREAKING Twelve dead in head-on horror smash between a bus and a car in South Africa https://t.co/fzxjoFpQtO pic.twitter.com/lcLFpdCj6t