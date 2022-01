Najnovšie FOTO Kim Čong-una vyrážajú dych: Vážna choroba! Diktátorovo odôvodnenie zmeny vizáže

Kim Čong-un (37) vyzerá na nových fotografiách chudší ako kedykoľvek predtým. Severokórejského vodcu zachytila na zasadnutí Komunistickej strany Kórejská centrálna tlačová agentúra (KCNA), píše Daily Mail. Mal na sebe oblek, v ktorom sa zvykol objavovať na dôležitých politických vystúpeniach aj novoročných vyhláseniach. Verejnosti sa ale teraz zdalo, že na ňom doslova visí.

Kim Jong Un looks much slimmer sparking more health rumours https://t.co/AjmrPKCNHd pic.twitter.com/gHYlQwM2oT