Ruský politik šokoval v čase najväčšieho napätia medzi Ruskom a Západom: Bombardovanie na Silvestra!

MOSKVA - Ani pred koncom roka to nevyzerá na nejaké nádejné udobrenie vzťahov medzi východom a západom. Médiami sa práve naopak začala šíriť hrôzostrašná idea o možnom bombardovaní Európy, a to práve na Silvestra! Za touto výzvou je jeden z radikálnych ruských politických lídrov.

Bombardovanie na Silvestra

Za podobnými výzvami stojí ruský nacionalista a predseda liberálno-demokratickej strany Vladimir Žirinovskij, ktorý sa vyznal Prvému ruskému kanálu, o čom informoval portál Gazeta.ru. Ten je v Rusku už dobre známy svojími xenofóbnymi a populistickými výrokmi. Podľa Žirinovského by toto bombarovanie dokonca bolo ideálne v noci zo Silvestra na Nový rok.

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Povedal svoju hrôzostrašnú predstavu

Politik k tejto téme prehovoril práve v čase zhoršených vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou. "Keby som bol na čele krajiny ja, práve teraz by som to využil. Ak sa stále nedohodli... vypáliť im to tam v noci z 31. decembra na 1. januára. Všetci už budú pod parou...“ šokoval vyjadrením Žirinovskij. "Trochu počkať, je tam časový posun. Niekedy o štvrtej, piatej ráno,“ neprestával nepríjemne prekvapovať politik.

Po týchto slovách však povedal, že bombardovať netreba všetkých. "Len výberovo. Niekto potrebuje byť potrestaný. Niekoho treba postrašiť. Inak budú strašiť sankciami. Rozumiete? Veď je to stres," pokračoval.

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Predpoveď veľkej vojny

Žirinovskyj ešte na pár minút prehovoril aj o budúcnosti. Podľa neho je totiž rok 2027 rokom, kedy najneskôr začne veľký konflikt. "Chcem v pokoji osláviť osemdesiate narodeniny. V roku 2026 osemdesiate narozeniny. A potom, prosím, začnite pred mojími 85. narodeninami," uzavrel Žirinovskij.